El Gobierno libertario denunció en la Justicia una «operación de inteligencia ilegal» por los audios filtrados de Karina

El vocero Adorni confirmó una presentación ante la Justicia Federal tras la difusión de supuestas conversaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia. «Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», advirtió.

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes que el Gobierno libertario denunció ante la Justicia Federal «operación de inteligencia ilegal» por los audios filtrados de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei. «Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido«, advirtió, y sostuvo que la filtración tuvo por objetivo «desestabilizar al país en plena campaña electoral«.

«El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo«, twiteó Manuel Adorni este mediodía.

En ese sentido, el vocero remarcó: «No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin«.

Adorni estuvo muy activo en X el fin de semana: allí aseguró que El Padrino era mejor que El Padrino II y El Padrino III; que Volver al Futuro es mejor que Volver al Futuro II; y que Sub-Zero es superior a Scorpio, entre otras observaciones que no se encargó de fundamentar.

El Gobierno expuso así la respuesta del Gobierno a la difusión de supuestos audios de Karina Milei, en medio del escándalo por el supuesto pago de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El escándalo comenzó con la difusión de audios de Diego Spagnuolo, que revelaba un entramado de sobornos y sostenía incluso que Karina se quedaba «el 3%». La decisión de Milei fue echarlo.

En los audios de Karina, se refiere a la interna libertaria: «No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate«, dice la hermana del Presidente en las grabaciones que fueron dadas a conocer por el periodista Mauro Federico.

«Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada«, se jacta Karina en otro audio.

Minutos después de la presentación judicial, el Gobierno consiguió un fallo favorable y la Justicia ordenó cesar la reproducción de los audios de Karina Milei, en lo que fue interpretado como un acto de censura.