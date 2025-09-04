Es FALSA la información que circula sobre una nueva credencial digital del Subsidio de Salud

La información que circula sobre una nueva credencial del Subsidio de Salud es falsa.

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán informa a sus afiliados que está circulando en redes sociales una publicación falsa que anuncia una nueva credencial digital con el 100% de descuentos en medicamentos y coberturas.



«Desde la institución aclaramos que esta información no proviene del IPSST y no forma parte de los beneficios oficiales de la obra social. Por esta razón, se recomienda no brindar datos personales ni información sensible ante este tipo de mensajes», indicó el Subsidio.

«Recordamos que todas las novedades relacionadas con coberturas, beneficios y servicios se realizan exclusivamente a través de los canales de comunicación oficiales del IPSST», agregó.

«Agradecemos la colaboración de todos los afiliados para evitar la difusión de información no oficial y reiteramos que la única vía confiable para acceder a información es mediante estos canales institucionales», concluyó.