Tucumán suma tecnología médica por más de $1.500 millones y 169 profesionales pasaron a planta transitoria del Sistema de Salud

El gobernador Jaldo encabezó la recepción de insumos por más de $1.500 millones y oficializar el pase a la planta de los trabajadores sanitarios. «En otros lugares los médicos se van, nosotros les damos estabilidad a los profesionales jóvenes», resaltó el mandatario.

Este martes, el gobernador Osvaldo Jaldo visitó el Depósito Central del Sistema Provincial de Salud para encabezar la recepción de insumos y equipamientos de tecnología médica, con una inversión superior a los $1.556.840.400 y la incorporación de 169 médicos a planta transitoria.

“Pudimos hacer esta entrega de equipamientos y tecnologías para hospitales de capital e interior. Esto tiene que ver con cuidar lo más importante que tiene el ser humano: la vida y la salud”, expresó Jaldo.

También destacó la inversión con fondos provinciales: “Hoy en Tucumán hicimos una entrega de $1.500 millones para equipamientos en diferentes áreas. No solo invertimos en salud, sino que practicamos ese federalismo que tanto hablamos”.

Respecto al recurso humano, subrayó: “Más de 160 médicos pasaron a planta transitoria. En otros lugares los médicos se van, nosotros les damos estabilidad a los profesionales jóvenes”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión: “Tucumán tiene las cuentas en orden y superávit. Ese superávit se va a destinar a los servicios esenciales: salud, educación, seguridad y asistencia social, para mejorar la calidad de vida de los tucumanos”.

Desde el Ministerio de Salud Pública se detalló que se incorporan más de 40 sillones odontológicos en distintos CAPS y hospitales del interior, equipos de diagnóstico de última generación como tomógrafos, torres de endoscopia, video broncoscopios y respiradores; tecnología neonatal de alta complejidad con incubadoras, servocunas y monitores; instrumental quirúrgico, desfibriladores, electrocardiógrafos y transductores. También se suman computadoras, antenas satelitales Starlink, vehículos y mobiliario que modernizan y refuerzan la red sanitaria en toda la provincia.

Junto al mandatario tucumano, estuvieron presentes los ministros Luis Mediana Ruiz (Salud) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); los diputados, Gladys Medina y Agustín Fernández; el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Reneé Ramírez y la secretaria general del gremio SUMAR, Noemí Díaz. También estuvieron presentes el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; los intendentes, Gimena Mansilla (Aguilares); Graciela Gutiérrez (Alderetes) y Francisco Serra (Montereros); el legislador, Gerónimo Vargas Aignasse y directores de Hospitales y personal de Salud.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, destacó el alcance de la medida al señalar que «hoy es un día de festejo para la salud pública de la provincia de Tucumán, una entrega de insumos, de equipamiento, de alta tecnología, que viene a incorporarse y a reemplazar a algunos que ya tienen otro destino, y además incorporar recursos humanos, 169 médicos a todo el sistema«.

«Hoy estamos probando, está probándose que el gobernador de la provincia prioriza la salud, con hechos concretos, y hoy incorporando tecnología, con más de 1.500 millones de pesos de inversión, donde vamos a, eventualmente, poder salvar vidas en CAPS, con un desfibrilador automático, poder seguir operando como se viene operando, más de, en este momento, más de 5.000 cirugías por mes«, expresó Medina Ruiz.

Finalmente, el ministro comparó la situación sanitaria local con la de otras jurisdicciones del país: «Hay una diferencia sustancial, cuando uno ve que en otros lugares está desfinanciándose, hay precarización de recursos humanos, las residencias, y demás. Bueno, la provincia de Tucumán tiene otro objetivo diferente, y eso habla de la priorización de la salud. Y, por lo tanto, hay que valorar mucho más todavía«.

«El hecho de, en este contexto económico y social, que podamos estar haciendo este tipo de actos en la provincia de Tucumán, la verdad que lo tenemos que valorar más todavía«, cerró.

La diputada nacional Gladys Medina, dijo que: “Una vez más, el gobernador de la provincia demostró que uno de los ejes más importantes de su gestión es la salud. En este predio se realizó la entrega de insumos que beneficiarán tanto a los trabajadores como a los pacientes”, afirmó la legisladora nacional.

Medina subrayó que esta política se desarrolla con recursos provinciales y sostuvo: “La provincia de Tucumán, con recursos propios, sigue invirtiendo en salud, cuidando vidas, que es lo más importante”.

Asimismo, la diputada destacó el acompañamiento a las políticas provinciales en distintas áreas: “Acompañamos al gobernador todos los días, no solo en obras, sino también invirtiendo en educación y en salud, que es lo fundamental”.

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró la decisión del Ejecutivo provincial y manifestó: “Para nosotros una felicidad inmensa poder recibir equipamiento para nuestro hospital. Sabemos lo importante que es la salud, la salud pública, más en el interior de la provincia”.

Mansilla destacó el trabajo conjunto con las autoridades del centro sanitario y remarcó el compromiso institucional con las políticas públicas de salud: “Nuestro hospital constantemente estamos trabajando en conjunto con los directivos de ahí. Celebro la iniciativa de nuestro gobernador de seguir invirtiendo en la salud y defendiéndola”.

Asimismo, la intendenta expresó el acompañamiento de los gobiernos locales a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial: “Los intendentes estamos bajo sus directivas y obviamente acompañamos todas las decisiones institucionales y políticas que él tome. Y cuando toma una de estas decisiones, la celebramos aún más porque es en beneficio de toda la población”.

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Hospital de Aguilares: Sillón de Odontología Electrocardiógrafo Hospital de Alberdi: 2 Sillones de Odontología Trancas: 3 Otoscopios Tomógrafo Caps Las Arcas: DEA Famaillá: Caps Nueva Baviera: 1 Sillón Odontologico Hospital: Equipo de Rayos X Concepción: 14 Camas 5 Humidificadores Los Ralos: 1 Sillón Odontológico 1 Monitor Cardiodesfibrilador San Pablo: Caps Villa Rosario: 1 Sillón Odontologico Hospital: 2 aspironebulizadores Santa Ana: 1 Transductor Convexo 1 Centrífuga Red de Servicios: 50 antenas starlinks

Por su parte, la doctora Inés Gramajo, directora del Hospital del Niño Jesús, destacó que Jaldo “prioriza y pone como punto número uno de su agenda a la salud pública. Tucumán es una de las pocas provincias donde la salud pública es prioridad. Y a eso lo marcan todos los hospitales porque hoy es un día más de todos los que recibimos equipamiento”.

En esa línea, el Hospital del Niño Jesús recibió en la jornada el instrumental necesario para hacer cirugía de córnea, una práctica que “no se estaba haciendo en hospitales públicos para pediatría”, comentó Gramajo.

A su turno, la doctora Alba Pieroni, directora del Hospital Avellaneda, celebró que el efector recibió “equipamientos muy necesarios para el hospital, para el funcionamiento de los diferentes servicios”. En ese sentido, remarcó la importancia de renovar el instrumental y los dispositivos que se usan para atender la salud de acuerdo al avance tecnológico.

Gloria Torres, directora del Área Operativa de Ranchillos, participó del acto y expresó: “Estamos convocados hoy acá para recibir equipamiento para el Hospital de Ranchillos, el Hospital María Auxiliadora. Estamos fortaleciendo los servicios para brindar un mejor servicio para toda la comunidad”.

«Hoy vamos a recibir un monitor que es muy importante y vital para contar con todo lo que es la emergencia en guardia del hospital. A través de eso podemos visualizar la frecuencia cardíaca del paciente, monitorizar sus signos vitales”, sostuvo Torres.

Además, hizo referencia al alcance del área de cobertura del nosocomio: “Es una zona de influencia bastante amplia. Contamos con un área de 19.000 habitantes, más todo lo que es la zona de Estación Aráoz, Bella Vista, Leales”.

Finalmente, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de salud: “Para brindar un mejor servicio vamos fortaleciendo, formando más recursos humanos y también con mejores recursos materiales”.

En el marco de la entrega de equipamiento, personal de los centros asistenciales fueron incorporados a la planta transitoria del Siprosa. Gabriela Demari, médica pediatra del Hospital Avellaneda, contó que se desempeña en el sector de internación pediátrica y destacó su emoción al poder pasar a planta transitoria después de un año de trabajo. “Es un gran compromiso y entrega la que le brindo a mis pacientes todos los días. Hoy siento la gratitud con sistema de salud por incorporarnos”.

Joana Mercado, médica gastroenteróloga, se refirió a su incorporación y expresó: “Hace un año estaba esperando el pase a planta transitoria. Estoy muy agradecida con el gobernador porque se dio rápido el pase y es una tranquilidad tanto para mí como para mi familia”.

Mercado destacó que esta incorporación representó un incentivo adicional para su desempeño profesional: “Tranquilidad y mayor compromiso. Mayor compromiso obviamente con el sistema”.