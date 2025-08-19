¿Bronca en Casa Rosada? La Libertad Avanza no podrá competir en las elecciones de Alberdi

La Junta Electoral de la Provincia alertó que el partido de Karina y Javier Milei se inscribió «24 días después del plazo fijado en el calendario electoral vigente», y no podrá presentar candidatos a intendente y concejales tras la intervención del Municipio.

La Junta Electoral de la Provincia de Tucumán resolvió que La Libertad Avanza no podrá competir en las elecciones en Juan Bautista Alberdi el próximo 26 de octubre, cuando se elijan intendente y concejales luego de la intervención municipal que dispuso el gobernador Osvaldo Jaldo. La Justicia electoral planteó que el partido de Karina y Javier Milei se inscribió «24 días después del plazo fijado en el calendario electoral vigente«.

La resolución lleva la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Junta Electoral, Daniel Leiva; del ministro Pupilar y de la Defensa y vocal Washington Navarro; y del ministro Fiscal y vocal, Edmundo Jiménez. Allí dispusieron «no hacer lugar a la convocatoria a elecciones internas para cargos públicos electivos categoría Intendente y Concejales» que pidió La Libertad Avanza «24 días después del plazo fijado en el calendario electoral«.

La Libertad Avanza denunció que la Junta Electoral «ha decidido proscribir a nuestro espacio político«, y que «en lugar de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, se avanza en decisiones que atentan contra el derecho a elegir y ser elegido, pilares fundamentales de la democracia«: En ese marco, los libertarios resolvieron convocar a una conferencia de prensa el miércoles en su sede de calle San Juan 1035.

Tras los sucesivos escándalos por las amenazas con armas de fuego en redes sociales del imitador tucumano de Santi Caputo, Gonzalo Heredia -mano derecha de Lisandro Catalán- ahora los libertarios no podrán competir en Alberdi por la presentación extemporánea de la documentación requerida para participar de los comicios. Esto habría generado enojo en Casa Rosada tras los esfuerzos de Karina Milei para armar el partido «violeta» en todo el territorio nacional.

El nuevo apoderado de La Libertad Avanza Tucumán es Ricardo Puky Paz, abogado e íntimo amigo del propio Gonzalo Heredia; además, es socio en el estudio jurídico Giraudo, Omodeo & Paz, de la diputada Paula Omodeo (CREO). El co-apoderado de LLAT es Gustavo Choua, 7º candidato suplente a diputado nacional. Matías Sabaté, fundador del partido a nivel local, fue apartado de la titularidad del partido más allá de su amistad desde hace 30 años con Catalán.

A principios de agosto, Heredia fue «escrachado» por estacionar su camioneta justamente en la puerta del estudio Giraudo, Omodeo & Paz.

Está camioneta es de Gonzalo Heredia " operador " de LLA la estacionó en una parada de colectivo



👉 Eso es desprecio a la gente ‼️ pic.twitter.com/EAO52i9WS9 — Cesar Juarez (@cesarJuarez10) August 8, 2025

De esta manera, los libertarios no podrían competir en las elecciones en Juan Bautista Alberdi, que se realizarán el mismo día que las elecciones nacionales luego de que Osvaldo Jaldo desplazó al ex intendente Luis Pato Campos en el marco de un escándalo por el presunto nexo entre supuestos empresarios locales y funcionarios con el narcotráfico.

En la red social X, propiedad de Elon Musk, los usuarios consultaron a la Inteligencia Artificial Grok si la disposición era culpa de La Libertad Avanza o de la Junta Electoral.

La respuesta fue: «Esto parece deberse a que LLA presentó su solicitud de elecciones internas el 12/08/2025, 24 días después del plazo establecido en el calendario electoral de julio. La Junta lo rechazó por incumplimiento legal, pero LLA lo ve como proscripción política en un contexto de intervención municipal. Fuentes oficiales enfatizan el apego a la ley, mientras que reportes libertarios cuestionan motivaciones partidarias«.

La medida judicial que impedirá a los vecinos de Juan Bautista Alberdi votar a los candidatos de La Libertad Avanza ya estaría generando nuevos malestares con el armado tucumano en Casa Rosada, luego de la decisión de dar de baja la candidatura a diputado de Lisandro Catalán.