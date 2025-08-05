“No vamos a tolerar incidentes”: el firme aviso de la Policía por el regreso de los hinchas visitantes

Joaquín Girvau, jefe de la fuerza, explicó que no se trata de ninguna prueba de fuego para la Policía. «Este operativo lo hacemos todos los fines de semana», dijo.

Después de varios años sin hinchas visitantes en las tribunas tucumanas, el Monumental “José Fierro” volverá a abrir sus puertas a la parcialidad rival. Este sábado, desde las 20.45, Atlético recibirá a Rosario Central en un partido que promete emociones fuertes: no sólo por la importancia de los puntos en juego, sino también por el atractivo de contar en cancha con Ángel Di María, figura estelar de la selección argentina campeona del mundo en Qatar y ganador de dos Copas América (en Brasil y Estados Unidos) y la Finalissima (contra Italia en Londres).

La medida forma parte del plan de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reintroducir, de manera gradual, la presencia de visitantes en los estadios de nuestro país, luego de la prohibición impuesta en 2013 por los reiterados episodios de violencia. Tucumán será uno de los escenarios de este regreso y, según aseguró el jefe de la Policía provincial, Joaquín Girvau, la fuerza está preparada para afrontar el desafío.

“No va a ser ninguna prueba de fuego para la Policía de Tucumán porque está preparada para este tipo de operativos. Lo demuestra todos los fines de semana, cada vez que juegan San Martín y Atlético”, afirmó Girvau.

El operativo incluirá controles estrictos y medidas especiales para garantizar que la jornada transcurra sin incidentes. Según la información brindada por la dirigencia de Atlético, Rosario Central contará con 2.500 entradas populares y 240 plateas. Aunque según trascendió, la Policía estaría tratando de reducir el número de visitantes en 2.500 para planificar el despliegue. La hinchada “canalla” se ubicará en el tradicional codo de Bolivia y 25 de Mayo, además del sector 3 de plateas, espacios históricamente destinados a visitantes por su acceso independiente y facilidad para la organización.

Girvau no quiere ningún tipo de problemas y envió un mensaje claro a ambas parcialidades: “A los hinchas de Rosario Central les avisamos que no vamos a tolerar ningún tipo de incidentes. Este mensaje también es para los simpatizantes de Atlético. Queremos que el regreso de los hinchas visitantes a los estadios tucumanos sea un motivo de fiesta y no de violencia”, advirtió.

El esquema de control prevé que los hinchas rosarinos pasen por cinco puestos de verificación antes de llegar al estadio. Allí se revisará la identidad (se aplicará el programa Tribuna Segura), la entrada correspondiente y que no porten elementos prohibidos. “A los hinchas rosarinos les informamos que ninguno se podrá acercar al estadio si no tiene entrada en su poder”, subrayó Girvau.

Otro punto clave del operativo será la concentración previa de la hinchada visitante en un sector determinado de la ciudad, que la Policía anunciará en las próximas horas. “Eso vamos a tener certezas una vez que sepamos los horarios en los que llegarán los hinchas. Eso sí, se los revisará a uno por uno, vengan de manera particular o en ómnibus de hinchas, desde el ingreso a nuestra provincia”, explicó un vocero de la fuerza.

Los simpatizantes serán trasladados en caravana, con custodia, hasta el acceso designado en el Monumental, con el objetivo de evitar cruces con la parcialidad local y garantizar un ingreso ordenado.

El operativo estará a cargo de una buena cantidad de efectivos

El despliegue contará con un importante número de efectivos policiales y personal de seguridad privada contratado por Atlético. El operativo no sólo buscará resguardar la integridad de los asistentes dentro del estadio, sino también prevenir cualquier tipo de altercado en los alrededores y en las rutas de acceso.

Para las autoridades, este partido es más que un simple encuentro de fútbol: es una prueba de que el regreso del público visitante puede darse en un marco de convivencia pacífica.

El Monumental se prepara para una noche especial: la pasión de dos hinchadas históricas, el regreso de los visitantes y el talento de uno de los mejores futbolistas de la era moderna como Di María. Tucumán quiere demostrar que puede ser sede de grandes partidos con tribunas compartidas. El sábado, desde las 20.45, comenzará a escribirse ese nuevo capítulo.