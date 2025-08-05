Acuerdo entre Karina Milei y Mauricio Macri: LLA y el PRO irán juntos en CABA

Los libertarios accedieron a cederle al espacio amarillo el 5° y 6° lugar de la lista de diputados, pero bajo la condición de resignar toda referencia simbólica en la boleta.

Finalmente, y tras decenas de especulaciones, se confirmó que la Libertad Avanza y el PRO competirán juntos en CABA. El acuerdo se concretó tras una negociación exprés que encabezaron Karina Milei y Mauricio Macri, según confirmaron a Infobae desde ambos espacios. El anuncio oficial es inminente.

En principio, el dato saliente es que los libertarios accedieron a cederle al espacio amarillo el 5° y 6° lugar de la lista de diputados, pero bajo la condición de resignar toda referencia simbólica en la boleta: ni el nombre, ni el amarillo histórico, en sintonía con el acuerdo rubricado en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de las críticas cruzadas, y de la virulencia entre ambos espacios durante la campaña local de las elecciones de mayo, el propio Macri se puso al frente de la negociación, y no la delegó (como hizo en territorio bonaerense con el diputado Cristian Ritondo) en Jorge Macri, enemistado con los hermanos Milei, y reticente a compartir la boleta en los comicios nacionales.

En la sede del gobierno porteño de la calle Uspallata, en la previa de la confirmación y ante la consulta de Infobae, hacían una descripción de los movimientos del líder del PRO: “Mauricio lo ve como una posibilidad de no salir terceros. Otros creen que es mejor perder o ganar poco con lo propio”.

Resta aún ver la letra chica del acuerdo. Los lugares previstos por Karina Milei para el PRO, que garantizarían una banca según las especulaciones de ambos espacios, son para la Cámara baja. Para el senado, será todo violeta y sería encabezada por Patricia Bullrich, aunque un dirigente cercano al expresidente podría ocupar un lugar como suplente.

El acuerdo en CABA entre el PRO y LLA, así, se suma al bonaerense, y al de Tucumán, aunque en este caso falta aún la confirmación. Ambos partidos también podrían confluir de manera conjunta en la provincia de Entre Ríos, de la mano del gobernador Rogelio Frigerio. Pero en Chubut no: Ignacio “Nacho” Torres se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de un acuerdo electoral y lo calificó de “error conceptual”.

María Eugenia Vidal, cuyo mandato como diputada nacional vence en diciembre de este año, también planteó sus críticas. Como jefa de campaña en mayo, las heridas aún siguen abiertas, y les anticipó a los primos que no se irá del partido, pero que no será candidata en este turno electoral en una alianza con LLA y que tampoco apoyará los vetos del presidente Javier Milei en Diputados.

El vínculo con el PRO, clave en el Congreso

El acercamiento entre el oficialismo y el PRO en la Ciudad no puede analizarse sólo en clave electoral: también responde a una necesidad estratégica del Gobierno nacional. En la Casa Rosada saben que la relación con el bloque del PRO en Diputados fue clave en los momentos más críticos del tratamiento de la Ley Bases y del paquete fiscal. Aunque los vínculos son oscilantes y existen diferencias internas, el oficialismo necesita preservar una base de apoyo sólida para avanzar con futuras reformas.

Javier Milei valora la interlocución con figuras como Ritondo, y los libertarios entienden que la posibilidad de sostener acuerdos parlamentarios dependerá, en buena parte, del equilibrio político en distritos como CABA y la provincia de Buenos Aires.

Durante el fin de semana, Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y el Gobierno cree que tiene los votos para defenderlos en la Cámara de Diputados. En ese contexto, la contención del PRO —sus alas más dialoguistas— es vista como una garantía de gobernabilidad.