Jaldo deslizó que podría ser candidato en octubre: «siempre soy un bombero voluntario, dispuesto a ir a dónde lo llaman»

A dos semanas del cierre de las nóminas de cara a las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre, el gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán, Osvaldo Jaldo, sostuvo que a través del diálogo con todos los sectores se busca llegar al cierre de listas “lo más unidos posibles”.

Al ser consultado si irá como candidato, el gobernador dijo: “ustedes saben que Osvaldo Jaldo siempre es un bombero voluntario y está dispuesto a ir a donde lo llaman. Vamos a poner todo el esfuerzo y vamos a poner los mejores las mejores mujeres y los mejores hombres para tener un triunfo contundente en la provincia”.

Jaldo explicó: “siempre nosotros decimos que en nuestro espacio queremos llegar lo más unidos posible. Si es un cien por cien, mejor, y, si no, lo más unido posible porque en función de eso nosotros tenemos que pensar no sólo en el proceso electoral porque no hay que olvidar seguimos gobernando dos años más la provincia. Para nosotros, en las elecciones próximas no termina la gestión provincial, como tampoco termina la gestión nacional. Son elecciones intermedias que se eligen diputados nacionales pero el día lunes veintisiete hay que seguir trabajando por Tucumán y por la Argentina”. Asimismo, sostuvo: “nosotros estamos poniendo toda la voluntad y diálogo posibles. Venimos con algunos encuentros con diferentes sectores y espacios del frente Tucumán Primero. Yo soy optimista, creo que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a la unidad” y añadió: “hoy no puedo decir que está todo hecho. Todavía hay un pequeño camino para recorrer”.

En cuanto al armado de lista y candidatos, dijo: “Tenemos muchos hombres y mujeres que pueden ser candidatos, pero todavía no los tenemos definido. La fecha la da el cronograma electoral. El día seis o siete de agosto, nosotros tenemos que presentar la lista en la interna del Frente Tucumán Primero. Esa lista que se presenta para la interna es la lista que va a ir el veintiséis de octubre a la general”.