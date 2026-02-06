La Provincia continúa con su apoyo a las industrias radicadas en Tucumán

Daniel Abad, se reunió con el presidente de Santista Argentina SA, Carlos Muia, para informar que se extenderá el beneficio de exención impositiva a esta firma.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se reunió con el presidente de Santista Argentina SA, Carlos Muia, para informar que por decisión del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, la Provincia extenderá el beneficio de exención impositiva a esta firma radicada en Famaillá con el fin de proteger a una industria clave para el desarrollo del interior tucumano. Medida que fue adoptada de acuerdo al complejo escenario económico nacional. Del encuentro participó, Eduardo Castro, secretario de Producción.

Abad detalló: “la empresa estuvo reunida con el gobernador Osvaldo Jaldo y conmigo hace unos días donde nos hizo un planteo debido a la crisis que está pasando el sector textil en general”.

“Santista hizo un planteo particular, cada empresa tiene su propia realidad. Hemos analizado el pedido que nos han hecho con los organismos técnicos del Ministerio y hemos accedido a la solicitud de que se sigan manteniendo los beneficios tributarios que la provincia ya le había otorgado en su momento en materia de Ingresos Brutos y Salud Pública”, sostuvo.

A la vez dijo: “este es un aporte que hace la provincia, lo que se llama gasto tributario, para que la empresa pueda seguir funcionando dentro de esta realidad que es lo que tiene el sector. Estamos complacidos, hoy lo hemos citado al representante de la empresa para comunicarle que los beneficios continúan y que ojalá pueda recuperarse la actividad y mantener la fuente de trabajo”.

Muia declaró: “la verdad que siempre salgo gratificado de estas reuniones porque el Gobernador genera muy buena empatía. Nosotros venimos a plantear la realidad de la dificultad por la que atraviesa la industria textil y siempre tiene buena disposición para escucharnos y para intentar resolver los problemas”.

“Puntualmente habíamos planteado, como explicó el ministro Abad, un tema impositivo referido a Ingresos Brutos y ellos tuvieron la deferencia de entender la situación y extender el beneficio hasta diciembre del 26” y añadió: “y el otro tema que habíamos planteado en nuestra visita fue una gestión de un crédito que tenemos con Banco Nación Argentina que es por equipamientos nuevos, dos máquinas nuevas de última tecnología que se están instalando en Famaillá, que son alrededor de 3 millones de dólares que tenemos que pautar el pago con el banco. El ministro Abad tuvo la deferencia también de hablar con la Gerencia Comercial de BNA en Buenos Aires y hemos llegado a un plan de pago que pensamos que nosotros podemos cumplir. Así que ambos trámites creo que lograron su objetivo y estamos siempre agradecidos a las autoridades”.

El empresario contó que este momento Santista Argentina tiene 640 personas trabajando en su línea de producción tucumana: “Nosotros teníamos más, habíamos llegado casi a las mil personas en los últimos años. En otro momento donde no estábamos tan golpeados por la importación indiscriminada que ha planteado este Gobierno Nacional”.

“Eso nos llevó a que de 2 millones de metros mensuales pasáramos a 950.000 o un millón de metros mensuales -de tejidos-. Se redujo 50% nuestra capacidad productiva, siendo que hemos invertido muchísimo en tecnología dentro de la planta. Santista en los últimos 5 años invirtió alrededor de 30 millones de dólares. Es decir, tenemos tecnología para competir, pero hoy no encontramos el mercado”, dijo.

“Primero, porque la gente no tiene poder adquisitivo y, segundo, porque, reitero, la importación ha sido indiscriminada. Pretenden que compitamos y quieren que nosotros salgamos a pelear en un ring de igual a igual con Tyson. La verdad, no creo que le podamos aguantar medio round, y las autoridades – nacionales- nos prometen que nos van a dar clases de boxeo, que en tres meses vamos a estar listos y en tres meses no existimos más, porque enfrente tenemos a Tyson. En este caso es China, es el sudeste asiático, y son las aplicaciones como Temu y Shein, que no pagan absolutamente nada, pagan solamente el IVA, de un valor que no sabemos si es el real. Mientras que nosotros pagamos todos los impuestos: ingresos brutos a nivel nacional, impuesto al cheque y ganancias. Entonces, estamos en una competencia desleal”, manifestó.

Además, amplió: “El Gobierno nacional tiene que entender que este es un país con industria, pero pocas veces escuchamos de boca del presidente – Javier Milei- la palabra industria. Así que bueno, esperemos que esto cambie, porque somos un referente en la industria textil argentina, y somos un referente en la industria de Tucumán”.

SOBRE SANTISTA ARGENTINA

Una larga historia que une a los argentinos a sueños, realizaciones y concreciones, de crecimiento y fortalecimiento.

Hoy, a más de 95 años desde el inicio de las operaciones, Santista Argentina S.A. se ha constituido en una invalorable fuente de trabajo.

La planta industrial se encuentra en la localidad de Aguas Blancas, dentro del municipio de Famaillá, a 25 km. de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Las oficinas comerciales y administrativas se encuentran en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta tradición empresarial se formó mucho antes, precisamente cuando nació Grandes Fábricas Argentinas (más conocida como Grafa), la empresa se dedicó a la producción de tejidos de algodón y de mezcla de algodón con fibras sintéticas. En sus comienzos la planta industrial estuvo emplazada en Villa Pueyrredón, C.A.B.A., ocupaba 10 manzanas, funcionó allí hasta 1993.

Con espíritu pujante y tecnología de vanguardia en muy poco tiempo llegó a convertirse en una de las empresas textiles más importantes del país.

Santista Argentina S.A. posee un sistema de calidad confiable y eficiente certificado bajo la norma ISO 9001, siendo la primera empresa textil en obtenerla.

El cuidado del medio ambiente es una prioridad para la empresa: en octubre de 2003 la compañía certificó su sistema de gestión ambiental con la norma ISO 14001. Tal iniciativa no solo contribuye a un crecimiento sustentable sino que abre el camino a las generaciones futuras para compartir un ambiente digno para su desarrollo.