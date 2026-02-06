Jaldo: «La Nación tiene una deuda con la Provincia que ronda los $200 mil millones»

El gobernador habló también sobre las obras públicas y el tenor del mensaje el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

El gobernador Osvaldo Jaldo fue entrevistado esta mañana en un programa televisivo y se refirió a varios temas coyunturales del ámbito económico, político y social, pero hizo hincapié en la deuda que la Nación mantiene con Tucumán.

Aquí te dejamos algunas frases que el titular del Ejecutivo provincial pronunció durante el interviú:

«Son 200 mil millones de pesos que la Nación debe a la provincia de Tucumán. No es una deuda que caprichosamente hemos planteado. Hemos conciliado con la Nación deudas pero para nada queremos poner palos en la rueda en la política macroeconómica, pero queremos un cronograma de desembolso de la deuda ya conciliada entre nación y provincia para seguir manteniendo las áreas esenciales en Tucumán».

«Durante los dos primeros años hemos perdido 16 mil millones mensuales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se coparticipa, lo que sumando supera los 400 mil millones de pesos: en dos años significa dos planillas salariales completa. Es una baja de ingresos por cuestiones tributarias. Aun así hemos tenido que reducir gastos innecesarios, fusionar áreas, reprogramar la ejecución del presupuesto 2025 tratando que cada área no se exceda en los gastos. Pero esto habla que Tucumán está muy bien administrada con el pago de los sueldos en tiempo y forma».

«El Pami no le paga a la provincia hace más de cuatro años y le debe 45 mil millones de pesos. Tenemos deudas del Anses que la provincia viene reconociendo y pagando. En obras públicas, la Nación no giro en tiempo y forma los recursos hemos puesto recursos provinciales de manera transitoria para no parar las obras y que no haya empleados de la construcción desocupados».

«En el Procrear Tucumán tenemos 800 empleados de la construcción en un solo emprendimiento habitacional, hemos apostado a la obra pública, algunos con recursos internacionales, otros con provinciales pero cuando se atrasa el dinero la provincia pone la plata con la idea de recuperarla».

Apertura de sesiones ordinarias

(En el discurso) «insistiremos en que no se paralice las obras de infraestructura y mucho menos bajar la eficiencia de los servicios esenciales. Está encaminado (el texto) pero el mensaje nuestro es de sentido común, de lo que pueden ver lo que estamos haciendo y las cosas que faltan en Tucumán y con el compromiso de seguir trabajando y esforzando para cambiar la realidad de esta querida provincia».

«Cada ministro está confeccionando sus informes porque lo nuestro será un mensaje de sentido común, mostrar la realidad de lo que hacemos estos dos años de gobierno en las áreas y vamos a plantear con crudeza lo que falta hacer como provincia. Vamos a dar un discurso con mucho sentido común con la verdad y la realidad».

Ranking

«Creo que hoy en el lugar que esta este gobernador en el ranking siempre haciendo podio tiene que ver con el trabajo, la política y los resultados electorales pero sobre todo con dedicación. Somos full time, no trabajamos media jornada, no caemos a las 10 a ver qué pasa en Tucumán. Soy el primero en ingresar y el ultimo en irse. Hay una sumatoria de logros y hechos concretos y un cambio que se puede percibir en Tucumán pero no quiero decir que hay más cosas por hacer y no todo está resuelto. Esto nos exige y nos da una mayor responsabilidad porque nos están monitoreando y midiendo y cuando la flecha este para abajo es que no estamos cumplimento».

Segundo mandato

«Para las elecciones del 2027 falta mucho. Hoy nosotros estamos abocado a la gestión institucional y los problemas que tienen los tucumanos y como aportamos para que la nación puede mejorar. Nadie se salva solo. Cuando llegue ese año ya tomaremos decisiones. Quien habla desde el lugar que tuvo que estar nunca estuvo en la tribuno, siempre en la cancha y desde el año 83 todas las candidaturas las hice desde el partido justicialista y no todos pueden decir lo mismo. Siempre fui candidato por el PJ o el frente que conformamos y en el 27 asi será pero no vamos a hablar hoy de candidaturas»

Comunas rurales

«(Lisandro) Catalán hace un discurso de campaña. En gobiernos militares las comunas dependían de municipios cabecera y no es nuevo, ya se hizo en Tucumán y no dio resultados. Porque si las comunas van todas al municipio no habrá duda que la prioridad del intendente es su ciudad y hay municipios que tiene 10 o 12 comunas rurales. Como hace para atender su municipio y los pobladores de 12 comunas, es imposible administrativamente ni políticamente. No le podes privar a los centros rurales que puedan elegir sus autoridades, nadie puede limitar la voluntad popular».

Menores delincuentes

«Vamos a votar a favor de la baja de imputabilidad de menores que cometan delitos. Tucumán se adelantó en el alojamiento de chicos menores de edad que tiene conflicto con la ley. En el penal de Benjamín Paz ya está habilitado el pabellón Cura Brochero donde albergará a jóvenes en conflicto con la ley».

Reforma laboral

«La ley laboral se trata en el senado el miércoles 11 y en este tema hay muchos sectores que no hemos definido una posición porque no se conoce el texto final de la ley porque se esta conversando con todos los sectores, con los trabajadores, instituciones, y nosotros los gobernadores más allá de defender los derechos de los trabajadores voy a defender los intereses de los 1.9 millones de tucumanos. Al disminuir los porcentajes en cuanto al impuesto de las ganancias a las grandes empresas nos vamos a ver privado de esos recursos que van a los hospitales, escuelas, policía y acción social. No podemos tomar una decisión hasta que no se redacte el texto final porque hoy está en plena negociación y en ese sentido vamos a hacer lo mejor para los tucumanos, para la provincia para la argentina».

Provincia dialoguista

«Hay que separar lo político de lo institucional. Tucumán es la provincia más dialoguista que tiene la provincia. Este gobernador habla con todos los ministros, por ahí nos solucionan los problemas por ahí prometen y no solucionan y a veces hay pendientes de solucionar».

«Lo institucional no hay que enredarlo con lo político partidario. El año 24 fue un excelente año de dialogo y el 26 de octubre del año pasado confrontamos en elecciones y le ganamos al gobierno nacional por medio millón de votos. Esto demuestra a la claras que se puede convivir institucionalmente. Cada uno defiende sus espacios políticos porque vivimos en democracia y hoy todos podemos pensar libremente».

Hechos patoteriles

«El hecho de patoterismo que vivimos en el sur, que lo lamentamos todos los tucumanos y que gracias a Dios no paso a mayores es importante que se esclarezca lo antes posible y quiero ratificar lo que dije: no nos debemos acostumbrarnos a estos hechos. En el sur provincial vienen sucediendo este tipo de actitudes patoteriles hay jóvenes que van a terminar encarcelados y perderán su futuro. Del grupo de personas que han participado algunos fueron espectadores, otros han ido a separar y otros los verdaderos autores pero todos estuvieron en el lugar del hecho por eso le pido a ellos que colaboren y digan quienes son los verdaderos agresores».

«Los que fueron a separar y hoy están detenidos que le den nombre al fiscal, al juez para que podamos esclarecer este tema y no caigan inocentes y si los verdades protagonistas. A la juventud y los padres, esto que se había naturalizado con algunos protagonistas que se repitan el gobierno no lo va a naturalizar y le va a caer todo el peso de la ley y van a terminar presos porque se tienen que terminar estos ataques en manada. No queremos que ninugn inocente este detenido pero tampoco que los culpables estén libres. Se terminó la impunidad y los padres tienen que cuidar a sus hijos».