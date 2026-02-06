Temporal: se restableció el servicio de colectivos en Capital

En diálogo con LV12 Web, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, informó que el servicio se había cortado por las intensas lluvias.

Las intensas lluvias provocaron múltiples anegamientos y cortes en distintos punto de San Miguel de Tucumán. Esto derivó a la interrupción del recorrido habitual de las líneas de colectivos, por aproximadamente 1 hora y media.

En los ingresos al Gran San Miguel de Tucumán se tornó intransitable. En diálogo con LV12 Web, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, informó que el servicio se reestableciendo de a poco.

En la zona de Tafí Viejo; Av. Siria; Av. Aconquija/ Mate de Luna; y Alderetes, se acumuló mucha cantidad de agua.