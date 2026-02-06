Chahla encabezó el operativo de monitoreo en zonas anegadas de la Capital luego de las intensas lluvias

Para atenuar las consecuencias de la intensa tormenta que tuvo lugar este viernes por la mañana, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó un amplio operativo junto al Gobierno provincial en distintas zonas anegadas de la ciudad.

La intendente Rossana Chahla encabezó los trabajos de monitoreo, que se enfocaron en el cauce del Canal Sur, que registró desbordes en su intersección con avenida Néstor Kirchner. En su recorrida estuvo acompañada por el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, entre otros funcionarios de su gabinete.



“Llovió mucho y el agua ha llevado muchas ramas y residuos que han puesto al límite el Canal Sur. Por eso estamos acá con Defensa Civil municipal y provincial y Desarrollo Social trabajando juntos”, señaló Chahla, al tiempo que especificó que “primero se cortó el tránsito en la avenida para poder sacar todas las ramas que estaban interrumpiendo el tráfico, y de esta manera prevenir accidentes”.

La jefa del Ejecutivo municipal remarcó que “es importante recalcarle a la ciudadanía que hay que estar tranquilo porque esto está controlado”.



En este contexto, Chahla ratificó que la Intendencia está desarrollando un plan de obras hídricas de manera conjunta con el Gobierno provincial para reducir el impacto de las lluvias intensas.

“Estamos con el gobernador planificando ya las obras y consiguiendo financiamiento para las que necesitamos llevar a cabo en forma urgente. El Municipio y la Provincia están presentes, los funcionarios estamos presentes, para prevenir situaciones de riesgo y cuidar al ciudadano”, afirmó la intendenta capitalina.

En ese sentido, la alcaldesa sostuvo que el operativo está siendo vigilado en tiempo real a través del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM). “Estamos viendo las imágenes y también están nuestros trabajadores ya haciendo una limpieza manual para complementar el trabajo de las máquinas. Es necesario el trabajo conjunto para hacerlo”, manifestó.

Por último, Chahla indicó que todas las tareas también cuentan con el asesoramiento del especialista en ingeniería hidráulica Claudio Bravo.

“La situación ya está controlada”

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, a cargo también de Defensa Civil municipal expresó que en Canal Sur y Néstor Kirchner “hubo un pequeño desborde que ya fue controlado” y que en el lugar “se actuó por prevención y se realizó el corte de tránsito para evitar inconvenientes y accidentes. Una vez que se retiraren todas las ramas, se irá liberando el tránsito”.

El funcionario precisó que pasadas las 13 horas de este viernes “bajó aproximadamente un 50% el caudal en el canal” y que las tareas de monitoreo continuarán durante la jornada en todo el curso del Canal Sur y en toda la ciudad.

Por último, Fernández valoró los trabajos de limpieza desplegados por el Municipio en imbornales de la capital. “Cabe destacar que se notó un rápido escurrimiento en la zona céntrica, y esto es producto del trabajo que se viene realizando previo, durante la tormenta y post tormenta”, manifestó.