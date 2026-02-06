Jaldo se refirió a los hechos de inseguridad y confirmó la apertura del Instituto Cura Brochero

El Gobernador analizó un enero “atípico” y “complejo”. Además, confirmó que la próxima semana se trasladarán a los menores en conflicto con la ley al nuevo predio de Benjamín Paz.

En su análisis sobre el comienzo de año, el gobernador Osvaldo Jaldo calificó a enero como un mes «atípico» y «complejo» debido a la sucesión de hechos policiales y judiciales que conmocionaron a la provincia. En una extensa entrevista con Los Primeros, el mandatario abordó los tres ejes centrales de la agenda de seguridad: el crimen de Érika Álvarez, los ataques en manada y la situación carcelaria de los menores.

Caso Érika: «Lo capturamos horas antes de fugarse del país»

Jaldo puso especial énfasis en el trabajo realizado para esclarecer el asesinato de la joven Érika Álvarez. Destacó el accionar coordinado entre la Policía —como auxiliar de justicia—, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial para lograr resultados rápidos.

«Hemos logrado capturarlo a ‘El Militar’ yéndose de la República Argentina, a horas de fugarse del país, luego de haber cometido ese aberrante asesinato», subrayó el Gobernador.

Sin embargo, advirtió que la investigación no está cerrada con las dos detenciones actuales. «Esto no se limita únicamente a una o dos personas; creo que se va a ir expandiendo a muchas otras», anticipó Jaldo, ratificando todo el apoyo del Ejecutivo para que la Justicia llegue a todos los involucrados.

Violencia en manada: «Se tiene que terminar la impunidad»

Sobre la brutal agresión a un joven en Tafí del Valle, Jaldo fue categórico: «El gobierno de la provincia le pone fin a esta situación; se terminó la impunidad». El mandatario criticó que se hayan «naturalizado» hechos de patoterismo en lugares como Las Estancias y los valles.

En un mensaje directo a los testigos y a quienes aseguran haber intervenido solo para «separar», les exigió colaboración: «Tienen que dar nombres. ¿A quién separaron? No tiene que haber pacto de silencio ni códigos mafiosos».

Inminente apertura del Instituto Cura Brochero

Finalmente, el Gobernador confirmó un avance clave en infraestructura: «La semana que viene ya va a tener el Instituto Padre Brochero funcionando en Benjamín Paz».

Se trata de un pabellón totalmente aislado y separado de la cárcel de adultos, diseñado para alojar a los menores en conflicto con la ley que hoy saturan el Instituto Roca. Jaldo explicó que el lugar contará con profesionales y celadores especializados, pero bajo un régimen de mayor seguridad, preparándose para la eventual ley de baja de imputabilidad: «Estos chicos necesitan sentir el rigor de una verdadera pena de encierro para poder recuperarse y no seguir delinquiendo».