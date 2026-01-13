Yerba Buena: un menor de dos años murió atragantado

Al niño, que se encontraba en un materno infantil, le practicaron tareas de reanimación y luego fue derivado al Hospital Carrillo dónde finalmente falleció.

Este martes, cerca de las 11 horas, se vivió un hecho trágico con la muerte de un menor de edad en un jardín materno infantil ubicado en la localidad de Yerba Buena que habría estado funcionando como colonia de vacaciones.

En un momento que compartía junto con sus compañeros y las maestras el niño comenzó a comer uvas y se atragantó con la fruta. En el lugar le practicaron tareas de reanimación y luego llegó una ambulancia del 107 y fue derivado hasta el Hospital Carrillo donde finalmente falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.

La directora del Hospital Carrillo, Flavia Molé, confirmó la información a LV12 Web: «es un menor, un niño de 2 años, que falleció por atragantamiento con una uva, entró en paro y pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 48 minutos falleció».

Agregó que «ingresó sin vida en paro cardiorrespiratorio constatado por electrocardiograma, nunca salió del paro ni con cardiodesfibrilador. Ingresó a las 11 de la mañana y se deja de realizar maniobras de resucitación a las 11.58 de la mañana».

El MPF investiga la muerte del menor de dos años en Yerba Buena

Pasado el mediodía de este martes 13 de enero, el Ministerio Fiscal fue alertado sobre el deceso de un niño de dos años de edad en la ciudad de Yerba Buena, hecho ocurrido precisamente en un jardín maternal donde en esta época estaría funcionando una colonia de vacaciones, ubicado en calle Berutti al 800. El caso recayó en la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, dirigida por María del Carmen Reuter.

Según se desprende de las primeras tareas investigativas, alrededor de las 10:15 horas el menor se habría ahogado comiendo una uva. Las autoridades del lugar que se encontraban allí intentaron practicarle maniobras de RCP, hasta que finalmente el pequeño fue trasladado al centro de salud municipal Ramón Carrillo.

Tanto al jardín maternal como al nosocomio asistió la fiscal junto a la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, en representación del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del MPF. Al mismo tiempo, la Fiscal dispuso el despliegue de peritos de distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) con el propósito de levantar evidencias en el lugar del hecho.

Desde la Fiscalía señalaron que allí se secuestró documentación a los fines de confirmar si el lugar contaba con la habilitación correspondiente, como así también cámaras de seguridad para observar cómo se habría dado la dinámica de los acontecimientos. Por último, se informó que durante esta tarde se iba a realizar la autopsia.