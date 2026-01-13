Alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes para esta noche en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia que abarca a la Capital, Tafí Viejo, Yerba Buena y gran parte de la provincia. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos.

El calor y la humedad de este martes tienen las horas contadas. Según el pronóstico oficial, rige una alerta nivel amarillo por tormentas que afectará a Tucumán durante la noche de hoy, martes 13, y la madrugada del miércoles 14.

El área de cobertura incluye a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Cómo sigue el tiempo: hora por hora

Esta noche (martes 13): las condiciones desmejorarán notablemente. Se esperan tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación de entre el 70% y el 100%. La temperatura se mantendrá elevada, rondando los 28 °C, con vientos del sector norte de entre 13 y 22 km/h.

Madrugada (miércoles 14): la inestabilidad persistirá en las primeras horas del día con tormentas fuertes (probabilidad del 40-70%) y una temperatura de 22 °C.

Resto del miércoles: el panorama mejorará hacia la mañana, con cielo mayormente nublado y una temperatura de 25 °C. Por la tarde, el sol asomará entre las nubes elevando la máxima hasta los 32 °C, ya sin probabilidad de lluvias significativas.

Pronóstico extendido: alivio y más agua

La tregua del miércoles por la tarde será breve. El pronóstico semanal anticipa un jueves 15 con una mañana tranquila, pero con retorno de tormentas aisladas hacia la tarde (40-70% de probabilidad) y una máxima de 32 °C.

Para el viernes 16, se espera un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 28 °C y lluvias durante gran parte de la jornada. El fin de semana, en tanto, asoma con mejores condiciones: sábado con cielo parcialmente nublado (máxima de 30 °C) y un domingo caluroso que podría alcanzar los 31 °C.