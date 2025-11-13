Avanzan las obras en el Procrear Tucumán

El Ministerio de Obras confirmó que el proyecto de tres mil soluciones habitacionales avanza con su plan de trabajo, consolidando la reactivación económica.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público confirmó los avances sostenidos del complejo habitacional Procrear Tucumán. Tras tres meses de ejecución, el proyecto de las nuevas soluciones habitacionales no sólo se consolida como una respuesta concreta a la demanda habitacional, sino también como un motor clave para la dinamización económica local a través del sector de la construcción. El plan de trabajo se está cumpliendo de manera rigurosa, demostrando el compromiso del Gobierno con la finalización de la obra pública.

Los trabajos en las distintas locaciones del Procrear avanzan con la totalidad de los recursos en actividad. En total, 23 empresas se encuentran actualmente trabajando en las obras, lo que se ha traducido en la generación de más de 1.500 puestos de trabajo directo e indirecto. Este impulso es fundamental para el plan general que contempla la construcción de más de 2.200 viviendas a lo largo y ancho de Tucumán durante el próximo año, transformando la vida de miles de familias.

Esta política de reactivación y finalización de obras es una premisa central de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, sustentada en el principio de que obra que se inicia, obra que se termina en la provincia de Tucumán. La coordinación y el seguimiento de la inversión en infraestructura es liderada por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, que conduce el Ing. Marcelo Nazur.

En diálogo con la prensa, el ministro Nazur destacó el rol dinamizador de la obra y el impacto en el mercado laboral: «el Procrear Tucumán ya lleva tres meses de ejecución y las 23 empresas vienen cumpliendo los planes de trabajo, estando al 100% de su capacidad. Lo más importante es que esta obra no sólo dinamiza la economía de la provincia, sino que avanza en nuevas soluciones habitacionales modernas y planificadas en un predio que beneficiará a más de 3.000 familias”.

El Gobierno de Tucumán, a través de la obra pública, reafirma su compromiso de seguir impulsando la economía, generando empleo genuino y garantizando la posibilidad de acceder a un techo propio a miles de tucumanos.