Martín Menem se reunió con los referentes de LLA en Tucumán: ¿Catalán gobernador, Pelli a Yerba Buena y Guisone a Capital?

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, mantuvo una reunión de trabajo con referentes tucumanos de La Libertad Avanza, encabezados por Lisandro Catalán, presidente del espacio en la provincia. Del encuentro participaron también los diputados nacionales Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli, junto al coordinador de las Mesas Técnicas, Manuel Guisone.



Durante la reunión se abordaron temas vinculados a las reformas estructurales que el Congreso Nacional tratará a partir del 10 de diciembre, en el marco del proceso de transformación que impulsa el Gobierno Nacional. Pero además, el encuentro sirvió para avanzar en la proyección política del espacio en Tucumán, de cara a las elecciones de 2027.

En ese contexto, los libertarios trabajan en un esquema que perfila a Catalán como candidato a gobernador, a Federico Pelli como postulante a la Intendencia de Yerba Buena y a Manuel Guisone como candidato a intendente de la Capital.

Las proyecciones se apoyan en los buenos resultados obtenidos por La Libertad Avanza en los últimos comicios, especialmente en Yerba Buena, el municipio con mayor caudal de votos libertarios en la provincia. Allí, el espacio libertario se impuso con claridad sobre el intendente Pablo Macchiarola y el radical Roberto Sánchez, con una diferencia de 49 a 7 puntos, lo que consolidó a Pelli como una figura casi segura para gobernar La Ciudad Jardín.



El encuentro entre Menem y los dirigentes tucumanos se desarrolló en un clima de trabajo coordinado, reafirmando la articulación entre la conducción nacional y la dirigencia local. El objetivo: fortalecer la estructura partidaria, consolidar equipos técnicos y afianzar la presencia territorial de La Libertad Avanza en cada distrito de Tucumán.