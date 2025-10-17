Cuenta regresiva: dónde voto en las elecciones 2025: padrón definitivo y cómo consultarlo con tu DNI

Los tucumanos ya pueden consultar acá el padrón definitivo para los comicios de octubre. Chequeá si te cambiaron de establecimiento.

Ya se publicó el padrón definitivo para las elecciones nacionales legislativas 2025. Desde el 16 de septiembre se puede consultar online con DNI el lugar de votación para los comicios del 26 de octubre.

Las elecciones nacionales se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, cuando millones de ciudadanos elegirán a sus representantes en el Congreso de la Nación.

En estos comicios se renovará la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado. Tucumán debe renovar cuatro bancas de la Cámara Baja. En este sentido, a medida que se acerca la fecha, muchos comienzan a preguntarse por el padrón electoral definitivo.

Cómo consultar el padrón electoral definitivo con DNI

Desde el 16 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilita la consulta en línea del padrón definitivo para las elecciones legislativas 2025. El trámite se realiza en el sitio oficial: www.padron.gob.ar

Para hacerlo, hay que completar:

– Número de DNI

– Género que figura en el documento

– Distrito electoral

– Código de validación que muestra el sistema

– Con esos datos, la página informa el establecimiento de votación, la dirección, la mesa y el número de orden.