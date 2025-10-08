«El superávit va a las comunas»: 18.000 metros cuadrados de adoquines y nuevo alumbrado público en San Andrés

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió junto al comisionado Félix Paz las obras que se realizan en esa localidad del este de Tucumán.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió este miércoles la comuna de San Andrés, invitado por el comisionado comunal, Félix Paz. Allí, relevaron las obras comunitarias realizadas con aportes del Ministerio de Interior, que incluyen nuevos adoquines y alumbrado público en la plaza principal y distintos barrios de dicha localidad. «El superávit lo mandamos a las comunas«, valoró el candidato a diputado del Frente Tucumán Primero.

Los trabajos que avanzan en San Andrés incluyen 18.000 metros cuadrados de adoquines en la zona de la plaza principal; 1.800 metros de alumbrado público en avenida Belgrano y avenida San Martín; el reemplazo de luminarias en los barrios 210 Viviendas, 56 Viviendas y San Jorge; 500 metros de alumbrado público en Ruta 306 y 300 metros de alumbrado público en avenida 30 de Noviembre.

Jaldo estuvo acompañado por los diputados nacionales Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; el ministro de Interior, Darío Monteros; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; los legisladores Marcelo Herrera, Roque Argañaraz, Carlos Gómez y Gerónimo Vargas Aignasse; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; y su par de Tafí del Valle, Francisco Caliva.

“En Tucumán la gestión sigue, por eso hoy estuve visitando la comuna de San Andrés, supervisando obras y recorriendo las calles con los vecinos, a quienes les agradecemos mucho el acompañamiento”, destacó Jaldo, y remarcó que “San Andrés es una comunidad que ha crecido de manera sustancial en los últimos años, donde se agregaron barrios completos a los que hay que prestarles servicios y obras, como las que vimos hoy”.

En ese marco, el Gobernador en uso de licencia subrayó que las inversiones en el interior fueron posibles gracias a la administración eficiente del presupuesto provincial. “El Gobierno, primero, saneó sus finanzas, hoy tenemos equilibrio fiscal y superávit, y a ese superávit lo mandamos a las comunas para que los comisionados puedan hacer obras”, enfatizó.

En esa línea, Jaldo subrayó que “los esfuerzos apuntan a un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de los que viven en esta hermosa y querida comunidad de San Andrés”.

Por su parte, el comisionado comunal, Félix Paz, detalló: “Hemos hecho más de 20.000 metros cuadrados de adoquines. Estamos trabajando en las avenidas principales, la Belgrano y San Martín, que de terminar esas avenidas sumarían 18.000 metros cuadrados más”, en referencia a las obras que visitó Jaldo.

Además, recalcó la instalación del nuevo servicio de alumbrado público, “un tendido de 1.800 metros en esas mismas avenidas ya funcionando, y también en la Ruta 306. Tenemos muchas obras en marcha”.

Paz, por último, celebró “la forma en la que trabaja la comuna de San Andrés, con recursos propios de la Provincia, como lo pide siempre el gobernador Jaldo”.