Bullrich apuntó contra Espert: «No aceptamos aliados narcos»

La ministra de Seguridad sugirió que el economista debería bajar su candidatura. Acusan al diputado de recibir aportes del empresario Fred Machado

Patricia Bullrich hundió a José Luis Espert por el escándalo de los 200 mil dólares que habría recibido de Fred Machado y sugirió que debería bajar su candidatura a diputado nacional. «No podemos aceptar personas aliadas al narco», lo destrozó la ministra.

«Hace falta una explicación», arrancó Patricia cuando le consultaron sobre el documento de la justicia de Texas que probaría que Fred Machado, detenido por narco y a la espera de su extradición a EEUU, le giró 200 mil dólares a Espert.

«Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla», agregó la ministra en radio La Red.

«Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco», sostuvo Patricia, que luego detonó la bomba contra Espert: «Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco. No aliadas, que haya recibido plata».

«Es muy importante en este momento aclarar la situación ya, ya hay que aclararla, ya», insistió cuando le preguntaron si Espert debería bajarse de su candidatura.

Bullrich se diferenció de Milei

Las declaraciones de Patricia chocan de frente con la cerrada defensa de Espert que hizo 24 horas antes Javier Milei. El presidente fue quien eligió a «El Profe» como cabeza de lista y ahora enfrenta presiones internas para que le suelte la mano. «Chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar», respondió Milei sin darle importancia a una investigación de la justicia de Estados Unidos.

Pero en la interna libertaria no son pocos los que plantean en privado lo que Bullrich dijo brutalmente en público. A Espert se le está haciendo muy difícil hacer campaña porque el escándalo narco es el centro de la atención y el único tema de consulta en sus escasas apariciones públicas.