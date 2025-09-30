miércoles, octubre 1Tucumán - AR

Osvaldo Jaldo recibió el apoyo de la comuna Cebil Redondo

El presidente del Frente Tucumán Primero y candidato a diputado nacional en primer término, Osvaldo Jaldo, dialogó con dirigentes y vecinos de la zona.

El presidente del Frente Tucumán Primero y candidato a diputado nacional en primer término, Osvaldo Jaldo, visitó este martes por la mañana la comuna de Cebil Redondo para dialogar con dirigentes y vecinos de la zona, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Acompañaron a Jaldo las candidatas a diputadas nacionales, en segundo término, Gladys Medina, y, en cuarto lugar, Elia Fernández de Mansilla; los referentes provinciales: Regino Amado, Darío Monteros; el doctor Luis Medina Ruiz; Carolina Bidegorry, Elvio Salazar, Raúl Ferrazzano, Raúl Albarracín, Marcelo Santillán, Roxana Díaz, Maia Martínez, Marcelo Herrera, Roberto Moreno; y el comisionado comunal de Cebil Redondo, Gastón García Biagosch.

“Estamos recorriendo toda la provincia, anoche estuvimos en Alberdi y hoy visitando la comuna más grande de la provincia de Tucumán, como es Cebil Redondo, acompañando a cada uno de los vecinos que hoy están con nosotros en este día lluvioso”, destacó Jaldo.

En ese marco, el vicepresidente del Partido Justicialista distrito Tucumán agradeció a todos los vecinos que “hoy masivamente nos han venido a acompañar, porque nos encanta recorrer cada uno de los pueblos y de las ciudades, como lo venimos haciendo, no solo ahora que hay elecciones, sino permanentemente”.

Sobre su candidatura, Jaldo remarcó: “He sacado licencia para dedicarme exclusivamente a lo que es la campaña, porque quiero salir a visitar a cada una de las autoridades locales, pero principalmente salir a saludar y agradecer al gran pueblo tucumano, vivan en la capital, en un municipio del interior o en las comunas rurales. Al margen de tener redes sociales, preferimos personalmente agradecer y escuchar a la gente”.

“En estas elecciones tenemos que tratar de que el voto sea útil. La única lista que representa a los tucumanos es este gran Frente Tucumán Primero, que lo integran trece partidos políticos y cuya columna vertebral es el peronismo. Hay que votar por Tucumán. Hay que consolidar la gestión de gobierno que venimos haciendo”, subrayó Jaldo.

En esa línea, remarcó: “Queremos que nos midan por los hechos, no por las promesas o los proyectos como los otros partidos políticos”.

A su turno, Gladys Medina destacó la tarea de recorrer todos los días la provincia, “recibiendo el cariño de la gente y el apoyo de los vecinos de Cebil Redondo”.

Por último, Darío Monteros celebró la afluencia de ciudadanos que se acercaron al barrio Los Cerros a escuchar el mensaje de Osvaldo Jaldo. “Este 26 de octubre le pedimos los vecinos de Cebil Redondo, y de todo Tucumán, que nos acompañen porque no hay duda de que este es el camino del crecimiento para la provincia”, cerró.

