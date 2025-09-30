«¡Dios mío!»: urgente, videos y qué pasó con un colectivo de la línea 4 esta tarde en Tucumán

Una unidad de la empresa El Córcel quedó reducida a cenizas ante la conmoción de los peatones y vecinos que vieron toda la escena. Qué pasó.

«¡Dios mío!», grita una señora con el celular en la mano mientras filma una escena dantesca: un colectivo de la línea 4 reduciéndose a cenizas luego de un incendio terrible.

La calma de la tarde se sacudió en El Bajo, cuando un colectivo de la línea 4 comenzó a incendiarse de manera repentina. Las autoridades no han precisado las causas del siniestro.

La periodista Nicole Luna registró las escenas que alteraron a peatones y vecinos donde el fuego afectó gran parte de la unidad hasta la intervención del personal de Bomberos de la Policía, que trabajó para controlar las llamas y evitar mayores consecuencias.

Según fuentes oficiales consultadas, no se han reportado víctimas y, por ahora, se presume que los daños fueron de carácter material. Mirá el video: