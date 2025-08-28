Falleció Carlos Jiménez Montilla, ex juez federal de Tucumán

El exmagistrado Carlos Jiménez Montilla, quien integró durante casi tres décadas el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, falleció este jueves. Había renunciado a su cargo en mayo de 2024, tras solicitar una licencia médica de seis meses por problemas de salud. Su partida provocó profunda consternación en el ámbito judicial.

En abril del mismo año, Jiménez Montilla había iniciado los trámites de jubilación y presentado su renuncia, supeditada a la finalización de dicho proceso. Su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei un mes después.

Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla tenía 73 años. Desde su designación en 1994 fue integrante de la histórica conformación que comenzó a sesionar aquel marzo, con Gabriel Casas y Oscar Emilio Sarrulle, y marcó un antes y un después en el juzgamiento de crímenes del terrorismo de Estado.

Con perfil bajo y criterio sobre la prueba, Jiménez Montilla integró tribunales en las megacausas de lesa humanidad -Operativo Independencia, Jefatura y Villa Urquiza-, donde el TOF tucumano consolidó estándares sobre responsabilidad estatal y derechos de las víctimas.



También formó parte de fallos por explotación sexual y proxenetismo que más tarde serían confirmados por la Corte, y actuó como subrogante en Salta en el resonante juicio al ex magistrado Raúl Reynoso.

Su nombre quedó asociado a decisiones que trascendieron el expediente y dialogaron con la memoria colectiva.