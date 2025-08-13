Manzur habló tras reunirse con Jaldo: «Lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo»

El senador nacional anunció que Jaldo revelará la lista ante la dirigencia provincial durante este miércoles, afirmando que se presentarán los mejores candidatos.

En el marco de las preparaciones para las elecciones nacionales de octubre, el senador nacional Juan Manzur se reunió este martes por la mañana con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. El encuentro tuvo como objetivo principal la definición de las listas de candidatos del Partido Justicialista (PJ) para el Frente «Tucumán Primero».

Durante la salida de la Casa de Gobierno, Manzur manifestó que el PJ provincial mantiene una sólida unidad y anticipó que será el gobernador Jaldo quien, en un evento programado para este miércoles, dará a conocer oficialmente los nombres y el orden de la lista correspondiente a este espacio político. «Se están viendo diferentes opciones. Nuestra dirigencia es mucha. Está a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y mañana el gobernador anunciará formalmente los candidatos ante toda la dirigencia«, expresó, subrayando que aún se están «ultimando detalles«.

En este sentido, el senador enfatizó la importancia de cumplir con los plazos constitucionales y democráticos, sugiriendo que el anuncio podría llevarse a cabo en Banda del Río Salí o en otra localidad del este tucumano. En cuanto a la interna del partido, Manzur utilizó una frase que refleja el acuerdo dentro del PJ: «Tucumán está primero«. Reiteró que el peronismo se encuentra unido y que el objetivo principal es ofrecer lo mejor al pueblo tucumano, a la vez que admitió desacuerdos con algunas políticas nacionales vigentes.

Respecto a los comentarios realizados por referentes de La Libertad Avanza (LLA), quienes tildaron una posible candidatura de Jaldo como «testimonial» y “una estafa electoral”, Manzur defendió la postura del PJ al afirmar que «nosotros vamos a presentar a los mejores hombres y mujeres«. Además, hizo hincapié en la necesidad de un cambio a partir del voto popular, aludiendo a las políticas nacionales que, según él, están siendo mal gestionadas.

Por otro lado, Manzur destacó el trabajo de Jaldo al frente del Poder Ejecutivo de la provincia, resaltando su dedicación y esfuerzo constante. «El gobernador trabaja desde la mañana hasta la tarde, todos los días; no tiene sábado ni domingo. Recorre toda la provincia y con mucho esfuerzo sigue adelante con obras y acciones financiadas con recursos propios de la provincia, a pesar de que el Gobierno nacional no envía la plata«, indicó.

Finalmente, ante las críticas sobre su perfil público en la previa de las elecciones y su bajo perfil en el Senado durante el último año, Manzur respondió que siempre habrá críticas y que es importante tomarlas como algo constructivo. «Mientras las autoridades consideren que puedo ser útil y aportar, estaré disponible. Formo parte del peronismo y tengo el honor de conducir este espacio político con la prudencia que se requiere«, concluyó.