La SAT recupera la estación de bombeo de líquidos cloacales en barrio Parque Sur

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que ya se está ejecutando una obra clave para la red cloacal de San Miguel de Tucumán: la construcción de una moderna estación de bombeo y la renovación de 400 metros de cañería en la zona de Parque Sur, que permitirá reconectar uno de los colectores principales a la planta de tratamiento de San Felipe, con el objetivo de resolver una problemática estructural que afectaba a miles de vecinos.

Desde la SAT subrayaron que “esta intervención se enmarca en el plan de obras prioritarias dispuesto por el gobernador Osvaldo Jaldo, con el objetivo de recuperar infraestructura crítica y mejorar la prestación del servicio en toda la provincia”, a través de un comunicado de prensa difundido este martes.

“La planta de tratamiento y la estación de bombeo de Parque Sur se encontraban gravemente vandalizadas, fuera de funcionamiento. Era urgente encarar una obra de fondo que permita restablecer el sistema, sustituyendo 400 metros de red cloacal y construyendo una nueva estación de bombeo que garantice la llegada de los líquidos a la planta de San Felipe”, explicó Marcelo Caponio, presidente de SAT.

La obra contempla además la instalación de equipos modernos, sistemas automatizados y dispositivos de seguridad que protejan la infraestructura y aseguren su funcionamiento a largo plazo.

“En Sociedad Aguas del Tucumán seguimos trabajando con el firme compromiso de brindar un servicio de calidad, con obras que resuelven problemáticas estructurales y mejoran la calidad de vida de los tucumanos”, cierra el comunicado.