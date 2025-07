Cumbre Jaldo-Chahla para analizar el plan de contingencia ante inundaciones en San Miguel de Tucumán

El gobernador y la intendenta capitalina examinaron el plan de limpieza de desagües pluviales y las obras necesarias a corto, mediano y largo plazo para prevenir anegamientos, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur.

Este miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con el objetivo de analizar el plan para prevenir inundaciones en la Capital tucumana. Allí, examinaron el plan de contingencia de desagües pluviales y las necesarias obras a corto, mediano y largo plazo para tal fin, junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur.

Tras la reunión, Chahla calificó el encuentro como muy productivo y destacó que la conversación giró en torno a los proyectos de no inundabilidad para la Capital y zonas aledañas. “Hoy le mostré al Gobernador nuestro plan de contingencia de desagües pluviales y las obras que tendríamos que hacer a corto, mediano y largo plazo”, explicó.

Además, señaló que los equipos técnicos del área explicaron al mandatario los aspectos hidráulicos del sistema pluvial.

Entre los proyectos mencionados, la intendenta subrayó el trabajo conjunto en el Canal Sur, una obra de limpieza y adecuación que ya se encuentra en marcha. “Es muy importante, porque no es solo la limpieza: también hay que hacer arreglos que son fundamentales”, detalló.

Asimismo, anunció la elaboración de intervenciones para los barrios 360 Viviendas y Margarita. “No será una solución definitiva, pero sí una provisoria que nos permita dar respuestas mientras avanzamos en un plan maestro de no inundabilidad para la provincia, algo que me pareció muy importante desarrollar junto al Gobernador”, afirmó.

Por otro lado, Chahla expresó su preocupación por la reducción de los recursos nacionales que llegan a Tucumán y a los municipios. “Esos recursos vuelven al vecino en servicios, en obras. Nos preocupa que se avance sobre la autonomía municipal y provincial”, advirtió, y remarcó: “Nada mejor que un tucumano para defender a Tucumán”.

En este contexto, reafirmó su compromiso de no resignar ningún servicio a los vecinos ni ceder recursos que le corresponden a la ciudad. “Hoy más que nunca la gente necesita un municipio presente, y es lo que nosotros estamos haciendo”, remató.

En las redes sociales, Jaldo detalló: «Abordamos en detalle los proyectos de no inundabilidad, el fortalecimiento del sistema pluvial y el plan de contingencia ante lluvias intensas, analizando tanto las intervenciones que ya se encuentran en marcha, como el Canal Sur, como aquellas que deben desarrollarse a corto, mediano y largo plazo, incluyendo obras en barrios como 360 Viviendas y Margarita«.

«Seguimos trabajando en equipo, trazando una línea de acción conjunta entre Provincia y Municipio, que nos permita cuidar los recursos y garantizar soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Miguel de Tucumán«, enfatizó el mandatario provincial.