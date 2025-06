Habló Cristina Kirchner y apuntó contra Bullrich: «están todos estos cabezas de tortuga»

La ex presidenta transmitió un mensaje grabado donde calificó a la ministra de Seguridad como “una gran fracasada”. Sus palabras a los manifestantes: “La gente no come Cristina presa”.

La ex presidenta Cristina Kirchner emitió un mensaje grabado en el acto por el Día de la Bandera organizado por el peronismo este viernes en Parque Lezama y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo de seguridad alrededor de su domicilio y la calificó como una “mujer nefasta” y una “gran fracasada”.

“Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa: su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que terminaron provocando grandes problemas al país. El gobierno de De la Rúa, Macri y, ahora, como frutilla del postre, el de Milei”, dijo la ex mandataria.

Para Cristina Kirchner, Bullrich solo tuvo el objetivo de “provocar”. “Esto de traer a la Federal lo hizo sin orden de judicial y con un claro objetivo: de provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido”, resaltó la ex jefa de Estado en un mensaje grabado.

En el mismo sentido, pidió a la militancia que no se acerque a su casa, ya que “están todos estos cabezas de tortuga, con escudos y todas esas cosas feas”, en referencia con el operativo montado por la policía de Bullrich y Jorge Macri.

Cristina Kirchner criticó al gobierno del presidente Javier Milei, por las últimas cifras de empleo: “Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado” y agregó: “las cuentas públicas necesitan cada vez más dólares que no tienen. Dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto”.

“En esos 15 días de abril -por el levantamiento del cepo- se fueron más de dos mil millones de dólares, que formaron activos en el exterior. Durante mayo se llevaron de las reservas otros 1.770 millones de dólares. En total, en 45 días, se llevaron casi 4 mil millones de dólares. Para decirlo más clarito: un tercio del segundo préstamo del fondo monetario por 12 mil millones de dólares”, detalló Cristina, analizando los datos.

Luego, continuó con la situación de la economía del país, pero en cuanto a los pesos. “Con los pesos no nos va demasiado mejor. Cuando revisas el superávit fiscal, es muy trucho. Le deben plata a todas las provincias, que están con el agua llegándole a la nariz”, dijo en el mensaje de audio donde aseguró que “la gente no come Cristina presa”.

“No le pagan a las 10 provincias que no transfirieron la caja de jubilación. Les deben fangotes de guita monumentales. No hablemos de financiamiento educativo, de obras paralizadas. Solamente en las obligaciones de los acuerdos fiscales”, agregó.

“Desfinancian a la ciencia, la tecnología, la educación, la salud, las universidades, no arreglan las rutas. No construyen una sola obra pública, no hacen nada que sea responsabilidad de la gestión del estado”, puntualizó Cristina.

“Por qué la gente va a seguir pagando IVA, el impuesto al combustible, si no vuelve nada del estado a la sociedad”, cerró en su crítica al gobierno actual, en el que nuevamente calificó como un “modelo insostenible”.

Momentos antes, el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, abrió el acto con un mensaje de agradecimiento a la militancia: “Una de las primeras condiciones que necesitamos para reorganizarnos es ser ordenados, disciplinados y tener una conducta inquebrantable ante las provocaciones, aprietes e injustas sentencias”.

En la previa, Cristina denunció un operativo ilegal

“Cuando ustedes están… hasta lo malo se transforma en bueno”. Con esa frase, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró un mensaje que emitió por redes sociales con el que modificó la convocatoria para el acto por el 20 de junio, Día de la Bandera, que estaba previsto realizarse frente a su casa de San José y Humberto 1° donde cursa la domiciliaria.

Fue luego de que el Gobierno vallara la esquina y la llenara de policías, operativo que Cristina denunció como ilegal y que leyó como una provocación de la Ministra de Seguridad de la Nación, a quien bautizó «Señora Violencia».

“Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron”, denunció Cristina.

El acto por el Día de la Bandera estaba convocado como un “Banderazo” para las 17 horas en esa esquina de Constitución. Sin embargo, por esta provocación, la propia Cristina anunció un cambio de punto de la convocatoria, que se realizó finalmente a la misma hora, pero en Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo.

En su mensaje, la expresidenta recordó la marcha del miércoles que desbordó la Plaza de Mayo y las calles aledañas y todas las manifestaciones de estos últimos días que “se realizaron en paz y con perfecto orden y respeto por la propiedad”.

En su mensaje, Cristina les pidió “sabiduría y templanza” a quienes se autoconvocaron al banderazo y que no sean “ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia”. “Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan”, dijo, pero aclaró que lo más inteligente era redireccionar el banderazo al auditorio de Parque Lezama. “Que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso”, cerró.