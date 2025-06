Osvaldo Jaldo: «La unidad del peronismo será siempre y cuando los candidatos respondan a cada uno de los tucumanos»

El Gobernador dejó en claro las condiciones para que el PJ tucumano llegue unido a las elecciones de octubre. Rechazó una oposición al gobierno de Milei por cuestiones «ideológicas» y aseguró los dirigentes elegidos deberán trabajar para Tucumán. Qué dijo de la reunión Chahla – Manzur.

Este miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo fue claro y contundente sobre las condiciones que deben cumplirse para que el Partido Justicialista de Tucumán alcance la unidad y llegue con una lista unificada a las elecciones de octubre.

Tras un acto de presentación de proyectos en beneficio de los docentes de la provincia, el mandatario aseguró que «todos manejamos el concepto de unidad». «Ahora hay que ver qué se entiende por unidad. Unidad no es amontonar. De la unidad necesitamos que salgan diputados elegidos en la provincia de Tucumán, que lleven el apoyo del Gobierno de Tucumán y se sienten en una banca para acompañar a este gobernador, a atender las necesidades de los tucumanos. No por una cuestión netamente ideológica, oponerse a todo y no traer nada a Tucumán«, lanzó.

En ese sentido, Jaldo afirmó que «necesitamos diputados nacionales que estén a la par del gobernador, de los tucumanos, como hicimos este año y ocho meses». «Gracias al bloque Independencia podemos decir hoy que se está adjudicando un aeropuerto nuevo, que tenemos 9 rutas provinciales que las estamos recuperando, que las viviendas vuelven a construirse, que tenemos una seguridad y un régimen carcelario eficiente, gracias a este diálogo y al bloque Independencia, podemos decir que estamos reconstruyendo casi 40 escuelas que la gestión anterior nos ha dejado derrumbadas«, detalló.

Y avisó: «Necesitamos diputados que nos ayuden a gobernar la provincia, y no diputados que se sienten en las bancas y argumentando condiciones ideológicas, voten todo en contra y pongan al 1.900.000 tucumanos contra un gobierno Nacional que va a gobernar hasta el 2027. No digo votar todas las leyes, si digo tener un diálogo que beneficie a Tucumán«.

«La unidad será siempre y cuando los candidatos respondan a cada uno de los tucumanos, trayendo obras, servicios y acompañando a gobernar estos dos años que le faltan al gobierno provincial. Si se dan estas condiciones habrá unidad en Tucumán, si no que cada uno se vaya preparando en armar las listas y preparando candidatos», advirtió.

Por último, Jaldo fue consultado sobre la reunión que la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mantuvo con el senador, de visita en la provincia, Juan Manzur: «Lo considero normal, pero no estuve en la reunión, no puedo opinar de lo que conversaron. Pero de acuerdo a las declaraciones que hicieron cada uno, fue un encuentro protocolar, positivo, que suma en lo institucional. No hablaron de las cuestiones partidarias, pero sí hablaron de la unidad del peronismo en Tucumán y que creo que fue positivo».

«Es un senador elegido por la voluntad popular de los tucumanos, y que tenga una reunión o visite a nuestra intendenta Rossana Chahla, nos parece de un muy buen gesto por parte del senador y que venga a ponerse a disposición, en qué puede ser útil en la gestión municipal en este tiempo difícil que todos estamos atravesando», finalizó.