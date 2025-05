Rossana Chahla sobre el presunto fraude financiero de Alfaro: “Es un tema institucional, no personal”

La intendenta salió al cruce de las declaraciones de Alfaro, que reclamó que quedó en el medio de una interna del PJ provincial.

La denuncia por un presunto fraude financiero en contra de las finanzas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reavivó los cruces mediáticos entre la intendenta Rossana Chahla y su antecesor, Germán Alfaro. Esta mañana, la conductora del municipio aseguró que “no hay ninguna intencionalidad política; esto es un tema institucional, no personal”.

Cuando se hizo pública la demanda del municipio, Alfaro repasó que desde que dejó el cargo fue acusado por la gestión actual de haber malversado fondos. “En diciembre de 2023 eran más de $5.000 millones por los que me acusaban, del Consorcio Metropolitano. No sé nada de eso tampoco, no sé en qué quedó”, explicó para luego embistir contra la intendenta: “ahora porque llora con (Osvaldo) Jaldo y está en un proceso electoral tiene obsesión conmigo. Se pelea con Jaldo, con (Federico) Masso y con (Luis) Medina Ruiz, y el que paga la culpa soy yo. Que se tranquilice y gobierne”. Además, el titular del Partido por la Justicia Social (PJS) insistió con que no fue notificado en ningún momento por la Justicia sobre este tema. “Nunca recibí nada de la Justicia y ahora porque se acerca el período eleccionario sale esto, justo cuando (Chahla) se pelea con Jaldo. Tiene obsesión conmigo. Siento que estoy en el medio de una interna del Partido Justicialista”, había manifestado.

Al ser consultada hoy, Chahla detalló que “recibimos una nota del ministro de Economía, Daniel Abad, el año pasado, solicitando un reintegro por una deuda que el Municipio tenía con la Provincia. Además, hay una deuda anterior que está refinanciada y que se está pagando, hay que decirlo también. En esa nueva deuda, el reclamo era por una cantidad de dinero que no coincidía con nuestros registros. Por eso decidimos remitir la información a la Justicia para que investigue cuál es el monto que corresponde devolver”.

La intendenta también sostuvo que “no mediatizamos el tema ni hicimos una denuncia pública. Eso fue el año pasado. Ahora, durante una reunión de gabinete, el ministro volvió a plantear la cuestión, y fue entonces cuando el periodismo lo tomó. No hay ninguna intencionalidad política; esto es un tema institucional, no personal”.

Sobre el avance de la investigación, Chahla relató que “está en manos de la fiscalía contable y la fiscalía jurídica, que son las que deben emitir los informes correspondientes. Lo que hicimos fue actuar de manera formal y responsable. No se trata de una chicana política o cosas que se dicen. La provincia reclama ese dinero y nosotros detectamos inconsistencias y las enviamos a la Justicia para que pueda investigar”.

¿Cuál es el presunto fraude financiero que denunció la Municipalidad?

Un total de $500 millones que en 2020 representaban unos U$S4 millones son los que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán denunció penalmente que no fueron asentados en los registros oficiales durante la gestión de Alfaro. Por este motivo es que la Capital que conduce Chahla solicitó al Ministerio Público Fiscal (MPF) que investigue si puede haber un fraude financiero con fondos que la Provincia giró a la administración municipal en época de pandemia.

En total son cuatro los decretos que la Provincia emitió para enviar fondos al Municipio: dos por aportes financieros reintegrables y dos por asistencias no reintegrables, cada uno por $250 millones. Los recursos se giraron mediante ocho desembolsos de $125 millones cada uno. En los registros oficiales del Ejecutivo Municipal, sin embargo, sólo fueron ingresados la mitad de los fondos, según consta en la denuncia que impulsa el fiscal municipal Conrado Mosqueira.