Tristeza: murió el histórico periodista y conductor tucumano Julio Rómulo Potolicchio

La comunicación y el periodismo tucumano están de luto. Este jueves 16 de julio, falleció a los 76 años Julio Rómulo Potolicchio, una de las voces y rostros más emblemáticos de la radio y la televisión de la provincia, cuya carrera se extendió por casi cinco décadas.

Potolicchio inició su trayectoria en 1978 en el recordado programa «Siesta» de Canal 10 y, con el paso de los años, consolidó una destacada carrera en distintos formatos. Fue conductor del exitoso ciclo «Sábados Para Todos», estuvo al frente de «Teveprensa», el noticiero central de Canal 10, y también condujo el tradicional programa «Deportivo 10», dedicado a la actualidad deportiva.

Su labor también dejó una profunda huella en la radio, donde trabajó en emisoras de gran trayectoria como LV7 y Radio Nacional Tucumán, desempeñándose como periodista, locutor y conductor.

A lo largo de su carrera se distinguió por un estilo cercano, respetuoso y profesional, además de un particular sentido del humor que lo convirtió en una figura muy querida por la audiencia. Colegas y televidentes lo recuerdan por su calidez, optimismo y compromiso con el periodismo.

Con su fallecimiento, Tucumán despide a un referente de los medios de comunicación, cuyo legado permanecerá en la memoria de generaciones de periodistas y del público que lo acompañó durante décadas.