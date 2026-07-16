El día después de la hazaña: sin descanso, La Scaloneta se entrenó y ya piensa en España

La Selección Argentina practicó esta mañana en Atlanta a las órdenes de Lionel Scaloni, antes de partir rumbo a Nueva Jersey.

La Selección Argentina se entrenó este jueves por la mañana en el complejo del Atlanta United, el día después de la hazaña: La Scaloneta eliminó a Inglaterra y ya trabaja con la mente puesta en la gran final del domingo contra España.

Horas después de la remontada histórica ante los británicos, la Selección se entrenó a las órdenes de Lionel Scaloni. En horas de la tarde, la delegación tiene previsto partir rumbo a Nueva Jersey, donde se entrenaría viernes y sábado antes de la Final.

La práctica comenzó a las 12:30 (hora de Tucumán) y hubo acceso abierto para la prensa durante los primeros minutos: allí se vio que quienes jugaron ayer hicieron trabajos regenerativos, mientras que el resto de los jugadores trabajaron con mayor carga.

Los jugadores se mostraron distendidos y relajados: incluso, sorprendió a la prensa mundial una imagen de Lionel Messi y Leandro Paredes descalzos.

En el duelo ante los ingleses, Scaloni sorprendió con el ingreso de Giuliano Simeone (no había sido titular en todo el Mundial) por un símbolo como Rodrigo De Paul.

Por ello, los jugadores saben que no pueden relajarse y que deben trabajar al máximo para pelear por un lugar en la final contra España.

EL DÍA DESPUÉS DE LA ÉPICA



¿De qué estarán hablando Leandro Paredes y Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina?



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