viernes, julio 17Tucumán - AR

El viento zonda se hace sentir con fuerza en Tafí del Valle

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las ráfagas podrían superar los 85 km/h en la zona montañosa de la provincia.

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda

El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
  • No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
  • Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
  • Tené siempre lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico para el Gran San Miguel – Suba de temperatura

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