El viento zonda se hace sentir con fuerza en Tafí del Valle

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las ráfagas podrían superar los 85 km/h en la zona montañosa de la provincia.
Alerta amarilla y naranja por viento Zonda
El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estaciones tu vehículo bajo los árboles.
- Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
- Tené siempre lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico para el Gran San Miguel – Suba de temperatura