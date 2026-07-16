El viento zonda se hace sentir con fuerza en Tafí del Valle

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las ráfagas podrían superar los 85 km/h en la zona montañosa de la provincia.

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda

El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 85 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tené siempre lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Pronóstico para el Gran San Miguel – Suba de temperatura