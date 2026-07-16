Tragedia en El Colmenar: dos niños de 8 y 4 años murieron al chocar una moto contra un colectivo

En la tarde del jueves, una tragedia sacudió El Colmenar (avenida Juan Domingo Perón al 3000) cuando una motocicleta en la que viajaban una mujer con un hijo y un sobrino —de 8 y 4 años— fue impactada por un colectivo en un intento de maniobra entre unidades.

Testigos relataron que cerca de las 14.30 la moto intentó pasar entre dos colectivos y que uno de ellos la arrastró, Como consecuencia, los menores fallecieron en el lugar, mientras la mujer sobrevivió sin lesiones de gravedad, según comentó el comisario Gustavo Cabrera, jefe de Zona 3 de la URN.

Las autoridades intervinieron para la investigación y el tránsito permaneció cortado temporalmente mientras se realizaban peritajes y se brindaba contención a la familia y a los presentes.