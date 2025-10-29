Tras las elecciones, Jaldo se reunirá con Milei: «Vamos a defender los intereses de los tucumanos sin romper puentes»

El gobernador realizó un balance de los comicios del pasado domingo y de sus dos años de gestión al frente del poder Ejecutivo. «No podemos permitir que la política se convierta en un obstáculo para la gestión”, afirmó.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó este miércoles por la noche una extensa entrevista, a 48 horas de las elecciones legislativas y en la víspera de cumplirse dos años de gestión.

Jaldo realizó un balance profundo del escenario político provincial tras las últimas elecciones legislativas, destacó el acompañamiento popular a la gestión y analizó el rol que tendrá la oposición en esta nueva etapa. Con una mirada autocrítica y orientada a la gestión, el mandatario sostuvo que el resultado electoral “ratificó el camino de estos dos años de Gobierno”, y afirmó que continuará priorizando la cercanía con los vecinos. “Estoy conforme porque la ciudadanía valoró las decisiones que tomamos, y eso se vio reflejado en las urnas”, aseguró.

En ese sentido, el Gobernador resaltó que el oficialismo mantiene su liderazgo territorial. “La Libertad Avanza es hoy la segunda fuerza política en Tucumán, y así lo expresó el pueblo. Nosotros vamos a seguir ocupándonos de gobernar y de brindar respuestas concretas”, manifestó, al tiempo que consideró que la voluntad popular otorga “legitimidad para continuar con los lineamientos estratégicos que venimos desarrollando”.

Jaldo enfatizó el valor de la militancia en el interior provincial. “El peronismo tiene arraigo, estructura y compromiso. Estuvimos en cada localidad, escuchando y resolviendo. La gente sabe que cuando hay un problema el Estado está presente”, dijo, y remarcó que “no hay gestión posible sin contacto directo con la comunidad”.

Al referirse al accionar del Gabinete, destacó la labor de los ministros y secretarios, pero dejó en claro que la exigencia será constante. “Tengo una excelente relación con todos los ministros. Cada uno sabe muy bien cuáles son sus responsabilidades y desafíos. Pero también somos conscientes de que cuando los objetivos no se cumplen, debemos tomar decisiones. Este Gobierno no se puede detener”, subrayó. Según indicó, la evaluación del desempeño es permanente: “Hay que estar en territorio. El funcionario que no camine los barrios, los pueblos y ciudades, se está alejando de la realidad”.

El mandatario valoró los avances logrados en materia de obra pública, seguridad, educación, salud y desarrollo social, a pesar del contexto nacional. “Muchos de los logros se alcanzaron gracias a la coordinación entre ministerios. La obra pública no se hubiera podido sostener sin infraestructura, educación, empleo y asistencia social articulados. La seguridad requiere prevención, justicia y presencia policial. Nada funciona de manera aislada”, explicó.

Respecto de la relación institucional con el Gobierno nacional, sostuvo que Tucumán mantendrá una postura de diálogo firme. “Vamos a defender los intereses de los tucumanos sin romper puentes. La gobernabilidad es prioridad para nosotros, porque detrás de cada decisión hay derechos, trabajo y esperanza de miles de familias”, afirmó. También indicó que Nación y Provincia deben “coordinar políticas públicas” para garantizar obras, financiamiento productivo y asistencia social. “Representamos a más de un millón y medio de habitantes que necesitan respuestas. No podemos permitir que la política se convierta en un obstáculo para la gestión”, remarcó.

En ese sentido, se confirmó que Jaldo se reunirá nuevamente con el presidente Javier Milei. Desde Buenos Aires, señalan que el mandatario nacional convocó a 15 gobernadores para empezar a discutir las reformas “de segunda generación” en una reunión que se hará alrededor de las 17 horas.

El presidente busca aprovechar el triunfo electoral del domingo para acelerar las discusiones sobre las reformas tributaria y laboral que deberían tratarse en sesiones extraordinarias del Congreso a realizarse a comienzos del 2025, cuando ya haya cambiado la conformación del parlamento.

Volviendo a la gestión provincia, en materia de seguridad, el Gobernador ponderó inversiones en equipamiento, tecnología y capacitación. “Estamos reforzando patrullajes, recuperando móviles, incorporando cámaras y ampliando el Centro de Monitoreo. También formamos nuevos agentes. La seguridad es un eje troncal y la gente lo reconoce”, destacó.

Sobre educación, Jaldo valoró las políticas de infraestructura escolar, capacitación docente y reducción del ausentismo. “Estamos ampliando edificios, entregando mobiliario y trabajando los contenidos desde la base. La educación es movilidad social, y por eso invertimos en ella”, puntualizó. En salud, mencionó mejoras en hospitales, centros asistenciales del interior y sistemas de guardias: “Hemos incorporado profesionales, medicamentos e insumos, incluso en momentos de crisis. Ese esfuerzo se ve”.

En materia social, remarcó programas alimentarios, asistencia habitacional y políticas para la primera infancia. “Hay sectores vulnerables y ahí tiene que estar el Estado. No vamos a mirar para otro lado”, expresó.

Consultado por los desafíos económicos, el mandatario señaló que la prioridad es “generar condiciones para la producción local, la industria y el empleo genuino”, destacando los aportes del sector agroindustrial, citrícola y azucarero. “Tucumán tiene potencial. Debemos transformarlo en desarrollo sostenido”, afirmó en La Gaceta.

Respecto a la oposición, Jaldo consideró saludable la alternancia y el debate democrático. “La Libertad Avanza tendrá su rol y deberá ejercerlo con responsabilidad. Las críticas pueden aportar, siempre que estén orientadas al bien común”, señaló.

El Gobernador anticipó que continuará renovando cuadros políticos y ampliando la participación de nuevas generaciones. “Hay mucha juventud que quiere involucrarse, que tiene ganas, ideas y formación. Mientras más voces, mejor democracia”, afirmó.

Finalmente, agradeció el respaldo ciudadano y ratificó el rumbo de la gestión: “Esta elección fue una evaluación de mitad de mandato, y la gente dijo que vamos por buen camino. Vamos a seguir escuchando, recorriendo y resolviendo. Tucumán nos necesita trabajando unidos”.