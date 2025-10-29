Guerra narco en Río de Janeiro: la policía detuvo al presunto líder del Comando Vermelho

Las autoridades localizaron al presunto líder de Comando Vermelho, la organización vinculada al narcotráfico de las favelas de Río de Janeiro.

En la madrugada del miércoles, un operativo policial de gran magnitud en Río de Janeiro dejó un saldo trágico y conmocionó a las comunidades del norte de la ciudad. Vecinos del Complexo da Penha trasladaron más de 60 cuerpos a la plaza São Lucas; la Defensa Civil confirmó al mediodía que la cifra oficial de fallecidos ascendía a 132. Las escenas registradas por medios locales mostraron calles bloqueadas, vehículos incendiados y una población afectada por la violencia.

El megaoperativo tuvo como objetivo desarticular estructuras del narcotráfico en la región y entre los detenidos figura Thiago do Nascimento Mendes, acusado de liderar una red local del Comando Vermelho. Las fuerzas de seguridad difundieron imágenes de la vivienda donde fue capturado, descrita como una mansión tipo “búnker” rodeada por favelas. En total, las autoridades informaron la aprehensión de decenas de personas y el secuestro de 75 fusiles junto a un importante volumen de drogas.

La intervención apuntaba a la captura de Edgar Alves de Andrade, alias Doca, supuesto jefe del Comando Vermelho, junto a varios lugartenientes. Los choques se concentraron en el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão, barrios con más de 300.000 habitantes, donde se reportaron intensos enfrentamientos: disparos, lanzamiento de granadas desde drones y la instalación de barricadas por parte de los grupos armados.

Las autoridades admitieron que la operación generó caos y temor entre los vecinos, pero defendieron la medida como resultado de inteligencia policial y necesaria para recuperar control territorial. Al mismo tiempo, prometieron mantener acciones similares en la búsqueda de desarticular a las organizaciones criminales, mientras la comunidad afronta las consecuencias humanas y materiales de la jornada.