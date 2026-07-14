«Se infartaron»: urgente, la triste noticia en Tucumán por el partido de la Selección Argentina

El doctor Luis Medina Ruiz confirmó que 33 tucumanos sufrieron infartos agudos de miocardio durante los encuentros de La Scaloneta. Preacauciones a tener en cuenta a horas de Argentina-Inglaterra.

Desde el inicio de la Copa del Mundo ya fueron asistidos 33 pacientes con infarto agudo de miocardio en Tucumán, y ocho de ellos recibieron tratamiento trombolítico en hospitales del interior, una intervención clave para mejorar las posibilidades de recuperación. Así lo confirmó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz: «Se infartaron».

La coordinadora del Programa de Emergencias Cardiovasculares en Red, Dra. Giovanna Rodríguez, explicó que durante las jornadas en las que juega la Selección aumentan las consultas por urgencias cardíacas, ya que el estrés y las emociones intensas pueden actuar como desencadenantes en personas con factores de riesgo.

Además, recordó la importancia de reconocer síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, sudoración fría o malestar repentino y llamar de inmediato al 107, para activar rápidamente la Red Infarto y brindar una atención oportuna en cualquier punto de la provincia.