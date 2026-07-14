Salud anunció vacunación libre contra la gripe para todos los tucumanos

La medida, dispuesta por el Gobierno de la Provincia, amplía el acceso a la vacuna antigripal a todas las personas que deseen inmunizarse.

Por disposición del Gobierno de la Provincia, a cargo del contador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, anunció este martes la ampliación de la campaña de vacunación antigripal, habilitando el acceso libre y gratuito a toda la población de Tucumán.

Hasta el momento, la vacuna contra la gripe estaba indicada para personas mayores de 65 años, menores de esa edad con enfermedades de base, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses. A partir de esta decisión, cualquier persona que desee protegerse podrá acceder a la inmunización sin necesidad de integrar los grupos priorizados.

Con esta medida, el Ministerio de Salud Pública busca ampliar la cobertura de vacunación, fortalecer la prevención de las enfermedades respiratorias y facilitar el acceso de toda la comunidad a una herramienta segura y eficaz para reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la gripe.

Al respecto, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, explicó: “Hemos tomado la decisión de abrir la posibilidad de recibir la cobertura antigripal para toda aquella persona que desee vacunarse, que considere que debe protegerse porque habitualmente se enferma, que quizás no tiene una enfermedad grave o que lo inmunodeprima, pero que de pronto se quiere proteger. Es una vacuna que está disponible, es gratuita, segura y se encuentra en nuestros nodos desde hoy para todos”.

Asimismo, el funcionario informó que las dosis podrán aplicarse en todos los nodos de vacunación de la provincia, entre ellos el Vacunatorio de la Familia, el Vacunatorio de la Dirección de Emergencias 107, el AutoVac y los hospitales del interior. Para recibir la vacuna, las personas solo deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad, lo que permitirá registrar la aplicación en el sistema y dejar constancia en el carnet digital de vacunación.

En relación con la cobertura de la vacuna, Medina Ruiz destacó que protege contra las cepas de influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. “La vacuna antigripal que tenemos protege contra el virus H1N1, que era la gripe habitual epidémica; también contra el H3N2, un virus que afectó fuertemente al hemisferio norte y que hoy tiene una importante circulación en nuestra provincia y en el país. Además, brinda protección frente a la gripe B, de la cual también se han detectado algunos casos. Por lo tanto, es una vacuna muy efectiva que nos protege durante todo el año e incluso parte del próximo”, señaló.