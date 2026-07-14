Preparan un operativo con 200 policías ante los posibles festejos por Argentina-Inglaterra

La Policía de Tucumán confirmó controles estrictos, cortes de tránsito y restricciones en las zonas donde suelen concentrarse los hinchas si la Selección logra avanzar a la final del Mundial 2026.

La Policía de Tucumán prepara un operativo especial de seguridad ante los posibles festejos que podrían generarse luego del partido entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

El comisario inspector Cristian Peralta, jefe de Zona 1 de la Unidad Regional Capital, brindó detalles del dispositivo previsto y confirmó que cerca de 200 efectivos policiales estarán afectados para acompañar una eventual concentración de hinchas.

«Vamos a tener afectados alrededor de 200 empleados policiales para brindarles la seguridad a la gente. Los controles van a ser estrictos, como ya se hizo con la neutralización de aquellas personas que venían con bebidas alcohólicas hacia la zona de la plaza», explicó.

El funcionario remarcó que los operativos realizados durante los anteriores partidos de la Selección permitieron que las concentraciones se desarrollaran sin inconvenientes.

«Esto ha facilitado que la gente que se ha llegado a festejar pueda llevar a cabo su festejo con motivo del triunfo de la Selección con total tranquilidad sin ningún incidente», señaló.

En caso de que Argentina consiga la clasificación, la Policía aplicará restricciones en las zonas donde habitualmente se reúnen los hinchas, con cortes y limitaciones para la circulación vehicular.

«Se va a cortar el tránsito y restringir el paso de autos y motos, como así también de bicicletas que son las que entorpecen la circulación de los que andan a pie», indicó Peralta.

Desde la fuerza explicaron que el objetivo será prevenir incidentes, garantizar la seguridad de quienes participen de una eventual celebración y proteger comercios e inmuebles de la zona.

«Con este tipo de operativos la Jefatura de Policía busca salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que concurren como también preservar los inmuebles y comercios que no sufran ningún tipo de vandalismo», afirmó.

Las autoridades solicitaron a quienes decidan acercarse a los puntos de concentración que respeten las indicaciones del personal policial y colaboren con las medidas dispuestas para que, si la Selección Argentina logra superar a Inglaterra, los festejos puedan desarrollarse de manera segura y ordenada.