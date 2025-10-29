Ausentismo en las elecciones: ¿Cómo lo justifico?

Belén Alcorta, encargada de prensa y difusión de la Cámara Electoral, informó que a partir de la semana próxima se podrá hacer ese trámite.

La baja participación en las elecciones legislativas de este domingo encendió las alarmas en todos los espacios políticos: solo el 67,85% de los argentinos habilitados para votar concurrió a las urnas.

En Tucumán hubo gran participación ciudadana, pero los que no fueron a votar deben justificarlo.

Belén Alcorta, encargada de la prensa y difusión de la Cámara Electoral, informó que a partir de la semana próxima se podrá hacer ese trámite. «Ahí vamos a tener bien el número de ausentes. A partir de la semana que viene, de lunes a viernes en Las Piedras 418, primer piso, de 8 a 18, van a poder presentarse para realizar la justificación».