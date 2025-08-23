«Para las familias»: en septiembre culminarían las obras del Parque Meyer, en El Cadillal

El gobernador Jaldo recorrió este sábado los trabajos que se realizan para erigir allí el Parque Botánico Teodoro Meyer, que se enmarca en el Plan Independencia del Gobierno de Tucumán.

Este sábado, el gobernador Osvaldo Jaldo visitó El Cadillal donde recorrió obras comunitarias en el Parque Botánico Teodoro Meyer. El proyecto, que forma parte del Plan Independencia del Gobierno de Tucumán, busca jerarquizar este espacio verde con infraestructura recreativa, ecológica y educativa. El mandatario provincial resaltó que se trata de un espacio verde “para las familias” tanto de la villa turística como para los turistas tucumanos y de otras provincias que nos visitan.

El Parque Meyer, ubicado a pocos metros del acceso a El Cadillal, se transformará, concluidos los trabajos, en un parque botánico con caminerías, juegos infantiles, merenderos, pistas de salud, estaciones ecológicas y sectores de descanso. Además, contará con una nueva parada de ómnibus refuncionalizada y un área de contemplación que pondrá en valor la flora nativa del lugar. Las obras estarían culminadas en el mes de septiembre.

El Cadillal sumará así un nuevo punto de interés a su variada oferta, diversificando sus espacios y mejorando la experiencia de quienes lo eligen como destino de descanso y recreación. Jaldo estuvo acompañado por el ministro Darío Monteros (Interior); la diputada nacional Gladys Medina; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya: el secretario de Turismo, Marcos Díaz; y el delegado comunal de El Cadillal, Dante Delgado.

“La provincia está haciendo una inversión importante. Es una recuperación de un espacio verde, donde no hay duda que ahí va a concurrir la familia, el papá, la mamá, los chicos, y es un lugar que está casi al ingreso de El Cadillal. Es una obra que la vamos a terminar, si Dios quiere, en septiembre”, expresó Jaldo tras la recorrida.

El gobernador enumeró que el futuro Parque Meyer contará con “caminerías nuevas, bancos, juegos infantiles, un arbolado preservando el que tiene y mejorándolo, pero fundamentalmente un espacio que va a ser el encuentro de las familias de los que viven acá en El Cadillal, pero también de los miles de tucumanos que nos visitan todos los fines de semana y muchos que tienen casa y que viven en este lugar”.

“Así que la verdad que el Ente de Turismo está haciendo un gran trabajo para recuperar los espacios verdes de todas las zonas turísticas y ponerlas a disposición de cada uno de los vecinos y de los miles y miles de turistas que nos visitan en diferentes épocas en la provincia de Tucumán”, concluyó.

🚧 EL CADILLAL: LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MEYER AVANZA A PASO FIRME



🤝 El gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro del Interior Darío Monteros, la diputada nacional Gladys Medina, y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, supervisaron la obra del Parque Meyer. pic.twitter.com/Wgy2epy7YZ — Institucional Tucumán Turismo (@PrensaTucTur) August 23, 2025