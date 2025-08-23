Los Pumas celebran un triunfo histórico: vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Los Pumas escribieron otra página dorada en su historia. La tarde y noche de este sábado en el estadio José Amalfitani será recordado por los fanáticos del rugby argentino por mucho tiempo. Fue el primer triunfo del equipo albiceleste ante los All Blacks en territorio nacional y el cuarto de la historia ante los oceánicos.

Quedaron atrás las dieciséis derrotas y aquel empate en 21 en 1985 que ya estaba gastado de tanto recuerdo. Era hoy y fue hoy. El 29-23 quedó patentado después de un partido en el que los Pumas reaccionaron tras la desventaja inicial y dieron vuelta el resultado con el corazón de todos, la figura de Pablo Matera y el pie certero de Santiago Carreras, autor de 13 puntos.

Los Pumas, salvo en el tramo del segundo tiempo cuando los All Blacks atacaron con todo en busca del try, defendieron con cabeza. Sin penales regalados. Con un posicionamiento excelente y el tackle a flor de piel. Y en esa faceta descolló Matera. Clave en defensa e imperial en ataque. De uno de sus arranques llegó el try de Gonzalo García en la segunda parte.

El equipo argentino también se sobrepuso a los temblores que le propuso el partido. Porque casi de entrada se quedó sin uno de sus jugadores clave, el mejor en el primer partido ante los All Blacks. Nada menos que su número 10: Tomás Albornoz. Lo reemplazó Santiago Carreras y terminó siendo fundamental: puntería perfecta para el cordobés, otro de los nombres propios de la proeza de Liniers: transformó en puntos sus cinco patadas a los palos.

El corazón del capitán Julián Montoya, las embestidas del incansable Santiago Chocobares, los amagues de Bautista Delguy y su destreza para buscar pelotas en el aire, la prestancia de Juan Cruz Mallía para jugar de fullback, reemplazar a Albornoz cuando se lastimó y hasta hacerse cargo de un penal -y acertarlo- fueron otros de los puntos altos del equipo. Nombres que también pasaron a la historia y que rebobinarán una y otra vez este partido inolvidable.