Alberto llamó a “la responsabilidad de todos” y pidió evitar la movilización del 24 de marzo por el Día de la Memoria

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que el gobierno tiene “bajo control” pero pidió “tener responsabilidad a todos” para detener contagios del coronavirus en el país. Pidió evitar los grandes conglomerados y no hacer la habitual movilización para conmemorar el 24 de marzo el Día de la Memoria, en repudio a la última dictadura.

Fernández dijo que “está muy bien la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad” Horacio Rodríguez Larreta de suspender los espectáculos públicos para evitar la concentración de mucha gente que es un riesgo de contagio.

“Es toda una disyuntiva, qué hacemos, todo lo que se pueda hacer para prevenir lo que esta haciendo el gobierno de la ciudad es lo correcto porque uno por ahí no viajó pero se cruzó con este señor que vino con fiebre y lo terminó contaminando. El virus al día 14 tiene que dar alguna señal, no la da inmediatamente, capaz que al día 13, mientras tanto te sentís bien”, explicó.

En ese marco, se refirió a las movilizaciones por el aniversario del golpe de Estado de 1976: “Comparto la necesidad de mantener viva la memoria pero estamos en riesgo. Entendamos la naturaleza del riesgo, no nos expongamos al riesgo, hoy la situación la tenemos bajo control, no están ocurriendo cosas que no esperábamos, pero es un virus que se transmite con facilidad”.

Confirmó que en las próximas horas se oficializará en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual se denunciará penalmente a quienes no acaten la obligación de ponerse en cuarentena durante 14 días si vienen de países donde hay circulación del mortal virus, con penas establecidas en el artículo 202 y 239 del Código Penal que llegan hasta los 15 años de prisión y fuertes multas.