Con los trabajadores de la Salud, Tucumán comienza su campaña de vacunación

A 24 horas de que las vacunas rusas arribarán a Tucumán, el Ministerio de Salud pone en marcha la campaña de vacunación destinada en esta primera etapa a los trabajadores de la Salud, por ser los más expuestos al coronavirus.

“Son las personas más expuestas por estar en contacto con pacientes infectados. Médicos, enfermeros, camilleros y personal de limpieza de terapias intensivas, el 107, salas críticas, no críticas y consultorios de febriles”, explicó ayer al recibir las dosis la titular de la cartera sanitaria, Rossana Chahla.

En ese sentido, la funcionaria informó que las vacunas serán distribuidas en 13 nodos, 12 en Capital y uno en Tafí del Valle donde hay 126 personas para vacunar. “Se hizo la logística para cada uno de esos nodos que fueron decididos porque allí hay terapias intensivas con pacientes Covid y consultorios de febriles”, aseguró.

“La distribución y colocación de esta vacuna la hace exclusivamente el sistema publicó salud, tanto de obras sociales provinciales, prepagas, privadas, nacionales, PAMI”, agregó Chahla y confirmó que se aplicará la vacuna.

Por su parte, la directora del Centro de Salud, Liliana Gordillo señaló a eltucumano.com que la campaña de vacunación “es una esperanza para toda la provincia” y aseguró que espera para el nosocomio que dirige cerca de 800 dosis de la Spunik V. “Todo el personal son 780 dosis de vacunas que implica a personal médico, de enfermería y servicios generales. Sabemos que desde las 9 están vacunando en algunos nodos, y en cualquier momento nos tocará a nosotros”, aclaró.

Por su parte, el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, explicó que a través del sitio web del Ministerio de Salud Pública el personal podrá chequear si forma parte del padrón para recibir las primeras dosis de la vacuna Sputnik V que ya llegaron a Tucumán.

“Esta primera etapa de vacunación está dirigida al personal de la salud que está abocado a la atención de pacientes con coronavirus, como aquellos que están en los consultorios de febriles, terapias intensivas y salas COVID. En segundo término se ha considerado a la gente que probablemente esté expuesta sin saberlo, como el personal de las guardias de Emergencias y de los otros sectores críticos de internación que son las terapias intensivas No Covid”, explicó.

Además se informó si la persona no se encuentra en el padrón pero si forma parte de estos grupos objetivos, por ejemplo es personal de la terapia intensiva Covid, el sistema le va a arrojar un mensaje para que se comunique con el referente de Recursos Humanos de su institución. Así, podrá inscribirse y recibir la inoculación.

“Por otra parte, si no figuro en el padrón porque no pertenezco a esos grupos y porque no me corresponde en esta etapa la vacunación, tengo la posibilidad de anotarme como persona voluntaria. La idea es que si no utilizamos todas las dosis que hemos recibido en la población objetivo, empecemos a vacunar a personas que deseen estar protegidas; siempre hablando de personal de salud. Se ofrecen como voluntarios y un trabajador de Recursos Humanos del Siprosa se comunicará si hay dosis disponibles”, sostiene el profesional.

El primer mega-operativo de vacunación para el personal esencial de salud, se espera que finalice en 48 horas. Sobre la segunda etapa, Chahla contó que será en 21 días. “La semana que viene vamos a recibir otras 5.400 dosis para seguir vacunado a personal de salud que si bien no están en contacto con pacientes Covid pero si están expuestos al contagio”, finalizó.

Fuente: eltucumano