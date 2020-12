Diego Maradona no consumió drogas prohibidas ni alcohol antes de morir

Diego Armando Maradona no tenía alcohol ni drogas en su organismo cuando murió el pasado 25 de noviembre en un country de Tigre. Así lo confirmaron los estudios toxicológicos que realizó la Policía Científica sobre la orina y sangre del exfutbolista ante el pedido del equipo de fiscales de San Isidro que investiga las circunstancias de su muerte. Lo que sí se detectaron fueron la presencia de psicofármacos (venlafaxina, quetiapina, levetiracetam y naltrexona), drogas que pueden ser contraproducentes en pacientes con afecciones cardíacas.

Cabe destacar que, semanas atrás, la autopsia forense determinó que el excapitán de la selección murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.

“Es tan importante lo que apareció como lo que no surgió de estos análisis de laboratorio, que a simple vista confirman que a Maradona le daban psicofármacos pero ningún medicamento para su cardiopatía”, expuso una fuente judicial a Télam.

La venlafaxina -una de los psicofármacos detectados- es una droga antidepresiva que se utilizan para tratar trastornos de ansiedad, mientras la quetiapina es un antispicótico también usado para cuadros de depresión grave y algunas adicciones y el levetiracetam es un antiepiléptico que actúa sobre el sistema nervioso central. Por su parte, la naltrexona bloquea el efecto de los medicamentos opiáceos y se usa para evitar la abstinencia al alcohol.

Cuadro histopatológico

En relación a los estudios complementarios histopatológicos, la Fiscalía General de San Isidro precisaron que Maradona tenía cuadros compatibles con cirrosis hepática, necrosis tubular aguda asociado a patología renal crónica, miocardiofibrosis, fibrosis subendocárdica y áreas sugestivas de isquemia aguda.

También se evidenció ateromatosis coronaria calcificada no oclusiva, pulmón de características asfícticas asociadas a patología pulmonar crónica reagudizada y la presencia de siderófagos que podrían ser compatibles con cuadro de insuficiencia cardíaca.

La palabra de Giannina Maradona

A pocas horas de conocerse los resultados del examen toxicológico, una de las hijas del ex técnico de Gimnasia de la Plata cargó contra el médico Leopoldo Luque. “Todos los hijos de p… esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y añadió en una respuesta a un internauta: “No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y company (sic). El que avisa no traiciona. Yo se los avisé a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que pasó”, agregó.

Tal como adelantó Página/12, el equipo de fiscales que lleva la investigación sobre la muerte de Maradona (con John Broyard a la cabeza) tienen en la mira a Maximiliano Trimarchi, un chofer y secretario de Matías Morla, hermano de su contadora y de un socio del abogado. Maximiliano llevó a la casa donde murió Maradona al psicólogo y a la psiquiatra unos minutos antes del deceso. Pero no se quedó en la puerta sino que ingresó a la vivienda y no se sabe qué papel jugó porque nunca prestó declaración y quiso pasar desapercibido.

Fuente: Página12