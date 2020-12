“Pasada de rosca”: comparó el aborto con el exterminio nazi y Mirkin la cruzó

“No se lo voy a permitir, me afecta personalmente. Usted está planteando que estamos a favor de una posición se asimila a eso. Soy judía. No se lo voy a permitir, se ha pasado ya de la rosca”, retrucó con firmeza la senadora tucumana Beatriz Mirkin a la médica genetista Graciela Moya en el marco de las discusiones que se llevan adelante en la cámara por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Minutos antes, la galena identificada con la posición de los grupos autodenominados como “Pro vida” había comparado el aborto con el exterminio llevado adelante por los nazis durante el holocausto. La senadora exigió que la médica le pida disculpas en uno de los momentos más tensos que se vivió en la jornada de hoy durante el debate.

“La historia ha demostrado tristemente que aquellos que tienen el poder pueden decidir cómo se legisla sobre la vida de los otros. Lo hemos vivido en la conquista de América con el exterminio de las comunidades originarias y su cultura; el secuestro y esclavitud de las personas africanas; en los programas de exterminio de personas con discapacidad en la Alemania nazi. Todas estas acciones estaban avaladas por la legislación vigente”, había dicho la médica en su exposición de siete minutos ante senadores y senadoras que integran las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud.

Luego de esa exposición comenzó una nueva ronda de preguntas. En ese momento, Beatriz Mirkin le respondió: “Yo no le voy a permitir ni a ella ni a nadie, como madre, judía, que no he realizado nada como los nazis, ni nadie ha realizado, que venga a decirnos cómo tenemos que votar para no ser genocidas nazis”. A su vez, remarcó que internacionalmente se resolvió que nada es equiparable a ese triste momento de la humanidad.

“Estoy percibiendo que va subiendo el tono de las opiniones que se vierten y que se está haciendo muy difícil el debate”, advirtió Mirkin durante la discusión se extendió por varios minutos y se volvió cada vez más tensa. Luego de las preguntas, Moya intentó exculparse: “Me referí al programa de exterminio Aktion t4 que eliminaba en forma deliberada a las personas con enfermedades, con discapacidad”. En ese momento, la médica fue interrumpida por Mirkin quien le espetó que esa comparación la afectaba personalmente y que no lo iba a permitir.

“Soy pedagoga, pero en mi provincia no se permite la educación sexual integral, hay grupos de padres que promueven que ellos son los únicos que pueden hacerlo. En mi provincia no se permite la procreación responsable. Mi provincia se ha declarado pro vida y yo soy provincia pro vida… no son las que andan con el feto mostrando el pañuelo celeste, somos todos pro vida y por eso me parece, por lo que ha planteado la expositora Moya, que se me debiera pedir disculpas a mí, no a la expositora Moya, porque podría haber ocupado otro ejemplo y no el del exterminio nazi en la historia mundial”, expuso a su tiempo Mirkin.

También se refirió a la manifiesta postura de la senadora radical Silvia Elías de Pérez: “Ya hay senadores que han tomado posición, hay una senadora de mi provincia, Silvia Elías de Pérez, que ha dicho a un diario que ganan por un voto entonces para qué estamos escuchando a los expositores. Yo creo que tengo respeto, salvo cuando plantean lo del exterminio nazi. Lo que digo es que no ponga en igualdad de condiciones el aborto y el exterminio nazi, eso me parece que esta fuera de toda discusión”.

Fuente: eltucumano