Ley de Góndolas: señalan que su implementación ayudará a bajar los precios

“El abordaje que se hace sobre el tema precios siempre es complejo e integral. La ley de góndolas puede aportar una parte”, sostuvo Cafiero en Radio 10

, y agregó que desde el Gobierno tienen “expectativas” al respecto. Aunque, aclaró también, aún no hay una fecha definida para que la ley entre en vigencia.

Víctor Fera fue uno de los promotores de la Ley de Góndolas y sostuvo que, con su implementación, los precios van a bajar. “Van a bajar porque van a tener oportunidades otros oferentes. Si hay muchos oferentes, cada consumidor puede elegir el que quiere. La diferencia es que nadie va a poder ocupar más del 30% del espacio de la góndola. Va a haber mucha exhibición de otros productos, porque ahora a las empresas chicas no las dejan competir”, dijo a Ámbito el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y dueño de la cadena Maxiconsumo, quien detalló: “La reglamentación va a sincerar los precios, por pura competencia. El que tiene mejor precio, mejor calidad, va a ser el que más venda. Es una grandísima oportunidad para las pymes y las medianas empresas que no tienen la posibilidad de llegar a la góndola. Y el Gobierno no va a tener necesidad de fiscalizar, porque lo van a hacer las propias empresas si es que no ven sus productos exhibidos”.

Finalmente, Fera sostuvo que la aplicación de la Ley de Góndolas puede resultar más efectiva que los Precios Máximos y Cuidados: “Porque son precios reales. El Precio Cuidado está hoy, pero no está exhibido, no está el cartel”.

La Ley de Góndolas “busca que los precios sean claros para los consumidores y que puedan acceder a más productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas y medianas empresas”. Se aplica a los productos alimenticios, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar. “Los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola. En la góndola de un producto, por ejemplo fideos o galletitas, debe haber cinco marcas diferentes, como mínimo. El 25% de los productos deben ser de las pymes, cooperativas o mutuales y el 5% de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena”, sostiene la normativa.

Rechazo.

Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) expresaron su postura contra la Ley de Góndolas. “No estamos a favor por una sencilla razón: porque es un tema difícil de regular. Porque los espacios tienen que ver no sólo con que entre todo el mundo, también tiene que ver con la rotación del producto. Porque puede ser que una pyme no tenga el stock en ese punto de venta, entonces se acaba rápido en los supermercados y queda el lugar vacío”, señaló a Ámbito Daniel Funes de Rioja, titular de la entidad.

“Más control de precios del que hay, que están pisados y que no aumentaron desde marzo, no puede haber”, señaló el empresario en relación al efecto que pueda tener sobre los precios. Y agregó: “Cuando hay estabilidad macroeconómica, hay estabilidad de precios. Creo que fundamentalmente lo que la industria necesita estabilidad económica. Que haya políticas para las pymes. No creemos que haga falta una ley. Ojalá Argentina tenga estabilidad macroeconómica, para no tener que ir atrás de los precios y sí atrás de los costos”.

El incremento en los precios de los alimentos ejerce presión sobre la inflación. Durante octubre, el rubro aumentó 4,8% y tuvo una fuerte incidencia sobre el nivel general (fue 3,8%). En noviembre, las proyecciones privadas estiman un crecimiento similar.

