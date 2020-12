Víctor Hugo Morales explicó por qué está internado y llevó tranquilidad a sus oyentes

Con un mensaje telefónico que rompió la habitual rutina de inicio de La Mañana, por AM 750, el periodista Víctor Hugo Morales informó que durante dos días se ausentará de los programas y segmentos que conduce debido a una serie de controles cardiológicos producto de un reajuste en el tratamiento que recibe por una arritmia que padece desde hace años.

“Está todo bien, bajo control de quienes me controlan y muy a gusto”, aclaró el conductor a través de una comunicación en directo y durante la cual llamó a la “tranquilidad” de las personas que se habían preocupado por su ausencia.

Víctor Hugo se encuentra internado “por precaución” desde ayer y permanecerá así “entre 48 y 72 horas”, según dijo. Se debe a una arritmia pequeñísima producto de haber sido un aplicado deportista durante gran parte de su vida, informó la producción de su programa.

“Esa arritmia, no sé si (por) estas épocas maradoneanas tan especiales, tuvo algún percance y ayer amanecí mareado y demás, y me han traído a una clínica” donde “estoy siendo cuidado de manera estupenda”, indicó el relator.

Los médicos que lo tratan le pidieron tener “prudencia de no trabajar demasiado hoy”. “Conocen mis hábitos, entonces me han reclamado que haga lo menos posible por lo menos en esta jornada”, explicó.

Este fue el motivo por el cual ayer no relató por Radio Nacional el partido entre Boca y Talleres, por la Copa de la Liga Profesional. Por esta misma razón, se ausentará de su columna diaria por C5N y de los estudios de AM 750. No obstante, por momentos tendrá intervenciones telefónicas para su programa de radio.

“Voy a estar un poco ausente del programa” y “después de las revisaciones que me tienen que hacer en la mañana, voy a estar en contacto”, confirmó Morales al inicio de la transmisión de hoy.

Finalmente, aclaró que “está todo bien” e insistió que esta mañana prefirió dar un mensaje “para tranquilizar a los amigos que empiezan a preguntar” por su salud.

Fuente: Pagina12