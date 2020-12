El Senado convirtió en ley el aporte solidario que alcanza a casi 12.000 personas

El Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a moderar los efectos de la pandemia afectará a los patrimonios superiores a los

Juntos por el Cambio rechazó el proyecto por considerar que “atenta contra las inversiones”, y que además genera una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, por lo que advierten que el tema será judicializado por el sector empresarial.

Como dato de color, los dos senadores del radicalismo que responden al gobernador Gerardo Morales, Mario Fiad y Silvia Giaccopo se ausentaron al momento de la votación. En la Cámara de Diputados, José Luis Martiarena, Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti, habían votado a favor de la iniciativa.

Al abrir el debate, el miembro informante del oficialismo y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, defendió la iniciativa y sostuvo que el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario sobre las grandes fortunas va a generar un “gran impulso” económico en Argentina.

El senador Carlos Caserio explicó el proyecto en nombre del oficialismo

El senador cordobés agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional” y remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas”.

“Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”. En ese sentido, afirmó que “si el Estado no hubiese puesto el ATP, habría empresas que no le podían pagar a sus trabajadores”.

Por otro lado, remarcó que el aporte “es obligatorio, porque es por ley, pero lo solicitamos de buen modo”. “Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario”, cerró.

A su turno, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, rechazó el proyecto, al considerar que es una recarga a la presión tributaria existente. “Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza: hace décadas que no podemos perforar el piso del 25%. Y con esta presión tributaria y este sistema tributario no generaremos puestos de trabajo formales para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza”, explicó.

“Digámoslo de una vez, esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiando esas cosas si el aporte es solo por un año. Ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en la Argentina”, continuó.

En tanto, su compañero de bancada, el senador Esteban Bullrich, justificó el voto negativo de su bloque al proyecto: “No vamos a acompañar esta iniciativa y no porque creamos que el que más tiene tenga que pagar menos sino todo lo contrario, justamente porque creemos que el sistema impositivo argentino debería ser progresivo y no regresivo”.

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, rechazó el proyecto

En el mismo sentido, el senador radical Julio Cobos pidió “simplificar el sistema tributario”. “Tenemos muchas herramientas válidas para mejorar las condiciones tributarias y también para simplificarle la vida a los empresarios para que puedan invertir y sacar el país adelante”, agregó.

Roberto Basualdo, uno de los senadores de Juntos por el Cambio, al cual le correspondería pagar el aporte, señaló durante su discurso que se trata de “impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo”, que generará un “incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina”. “Parece en este país que fuera pecado que a alguien le vaya bien, al contrario, yo le ruego a Dios que a todos les vaya bien”, evaluó.

Por el contario, el senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, hizo hincapié en las condiciones del país tras la pandemia y explicó que “enfrentamos un desafío grande y se lo debe hacer con un principio de solidaridad y de responsabilidad colectiva”. “La comunidad debe actuar a favor de la equidad y que los esfuerzos sean repartidos proporcionalmente a las capacidades de los distintos sectores”, sostuvo.

La también senadora oficialista, María de los Ángeles Sacnun, puntualizó que “si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar”. “Pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria”, adicionó.

Al momento de los cierres, el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le señaló al oficialismo: “Saben que este proyecto termina muy mal, que este proyecto termina en la nada”. “Este proyecto quedó todo el año en un rincón porque no le cerraba al Poder Ejecutivo y generaba mayor incertidumbre”, dijo.

“En este debate hay enorme carga ideológica. Un gobierno que dice representar sectores identificados con lo nacional y popular. ¿Cómo se les explica que la única respuesta que tienen para la sociedad es un ajuste?”, enfatizó el formoseño.

El senador consideró que “hay que compensar a los propios con un relato” que es “decir que van por los sectores privilegiados de la sociedad”. “Yo entiendo la historia de los relatos, que pueden servir para la tribuna o para generar cierta mística. Pero no alcanza con la mística, esto es un engaño”, cerró.

Por último, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, señaló, durante su exposición, lo que consideró mitos planteados por la oposición para no apoyar el proyecto. “La fábula de que van a tener que vender máquinas y campos es una mentira. Estos aportes y fortunas inmovilizadas en el exterior van a ir a la producción, a la conectividad, al Plan Gas. Este aporte simplemente plantea que estamos ante una situación extraordinaria y pedimos que los que más tienen ayuden a la producción”, dijo.

“Escuchamos de la oposición que solo se hacen inversiones cuando se bajan impuestos. Este es otro mito. La evidencia empírica muestra que no”, indicó, tras mostrar una serie de gráficos. “Todos hemos aportado en esta pandemia. Cómo puede ser que este Congreso no vote por unanimidad que quienes pueden aportar al desarrollo productivo de la Argentina no lo hagan”, continuó.

“El tercer mito es que este proyecto es un capricho del Presidente y del Frente de Todos. Hay seis países en Europa y cinco en América latina que están discutiendo proyectos de este tipo”, agregó y remarcó que también es mentira que este aporte vaya a ser destinado a financiar gastos corrientes.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

Según confirmó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante en debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el universo potencial total de personas humanas alcanzadas por el Aporte solidario y extraordinario asciende a 11.855 personas -poco más de las 9.298 que se había anunciado durante el debate en Diputados- de acuerdo a las nuevas estimaciones realizadas por la AFIP a partir de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes para el período fiscal 2019.

La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

Fuente: Ambito