El presidente interino de Barcelona dijo que hubiera vendido a Messi y reveló la fuerte crisis económica del club

En declaraciones a la radio catalana RAC1,reconoció quevender aen el último verano europeo cuando el rosarino expresó su deseo de irse del club.

“Económicamente hablando, hubiese sido oportuno vender a Lionel Messi el pasado verano, pero eso se tiene que consensuar con el cuerpo técnico”, agregó Tusquets, quien asumió interinamente la conducción del club tras la renuncia de Josep María Bartomeu.

“La Liga está estableciendo ahora límites salariales, y esto (una venta de Messi) nos habría ayudado en ese sentido”, explicó el dirigente ante la posibilidad de que el capitán se pueda marchar en junio cuando termine su contrato sin dejarle plata al club.

El rosarino estuvo a punto de dejar Barcelona en agosto, llegando incluso a enviar un burofax a la directiva pidiendo que lo dejaran irse. Messi dijo más tarde que la decisión de marcharse obedecía a la desilusión que sentía con la directiva del club.

En octubre, Josep María Bartomeu renunció a la presidencia del ‘Barça’ para no enfrentarse a un voto de censura. Desde entonces, y hasta las elecciones de enero, Tusquets está a cargo de la institución.

Tusquets también se refirió a la “pésima” situación económica y financiera del club catalán y ante la consulta sobre un posible regreso del brasileño Neymar, admitió que solo se podría concretar si llega “gratis”.

“Si viene con la carta de libertad, gratis, si que se puede plantear su fichaje. Si no se vende no hay dinero para pagar en fichajes a no ser que el próximo presidente tenga un milagro en el bolsillo”, argumentó.

Fuente: Ambito