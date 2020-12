La revista Caras le respondió a Dalma Maradona: “Claudia definió así el recuerdo de Diego”

Es que el semanario salió a la venta con una tapa en la que aparece la ex mujer de Maradona y una declaración que jamás le hizo al medio.

“Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu”, dice el título. En la descripción agrega: “Valiente contenedora, la exmujer de Diego Maradona y una de las revelaciones de MasterChef Celebrity atraviesa su duelo junto a sus hijas Dalma y Gianinna y sus dos pequeños herederos: Benjamín (fruto de la relación de la menor con el Kun Agüero) y Roma, (la beba de Dalma y Andrés Caldarelli)”.

A través de su cuenta de Twitter, Dalma apuntó contra Caras: “Otra de las tantas jugadas ASQUEROSAS de la revista CARAS! Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota! Qué pasa con las notas inventadas? UN POQUITO DE RESPETO!”.

Al ver esto, Héctor Maugeri, el vicedirector de la revista, justificó la frase de la exesposa del Diez. “Le pedí una declaración para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos”, comentó.

“Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: ‘QUIERO QUE MIS NIETOS LO RECUERDEN COMO UN HOMBRE QUE CUMPLIÓ SUS SUEÑO’”, agregó.

Luego continuó: “Claudia de manera respetuosa me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como EL BABU. (Una expresión que desconocía pero me llenó de emoción y ternura). Eso es todo. Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela. Jamás desde la dirección de la Revista Caras hubo una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia, con quien me unió siempre una empatía que trascendió lo meramente periodístico”.

Fuente: ratingcero