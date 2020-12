La casa donde murió Diego Maradona: así eran las habitaciones y el baño

Diego Maradona pasó sus últimos días en una casa en el Barrio San Andrés, donde tenía pensado pasar su recuperación tras la operación de la cabeza. Una vez recuperado, el ex futbolista regresaría a su casa en Brandsen. Sin embargo, eso no pudo ser posible ya que falleció el pasado miércoles de un paro cardiorrespiratorio.

El contrato de alquiler de la residencia, que estuvo firmado por su hija Jana, establecía que Maradona y su hija deberían dejar la propiedad el 31 de enero de 2021, momento para el cual el ex futbolista ya debía estar recuperado.

Un día después, el portal Infobae, dio a conocer algunas fotos de la casa en la que el Diez pasó sus últimas horas de vida. Sobre este lugar, Oscar Ruggeri, quien fue su íntimo amigo, aseguró que la residencia no estaba en las mejores condiciones: “Ayer, hablando con Claudia (Villafañe), me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más”.

Tras su operación, Maradona había sido ubicado en el playroom porque estaba localizado en la plata baja y, de esta manera, se evitaría que tuviera que subir y bajar escaleras.

Según detallaron en Infobae, esta habitación contaba con una cama de dos plazas, una TV grande y un sillón masajeador. Además, le habían colocado un inodoro ortopédico.

En el primer piso de la casa se encontraban las cuatro habitaciones, que contaban con baño en suite. Por su parte, en la plata baja también estaban ubicados el living- comedor integrado y la cocina.

Finalmente, la casa también contaba con un parque con una cancha de fútbol, aros de básquet y una pileta de natación.

